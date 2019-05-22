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Зеленский назначил секретарем Совета безопасности бывшего министра финансов

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  • 22.05.2019, 17:07
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Александр Данилюк

Указ о назначении Александра Данилюка уже подписан.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) бывшего министра финансов Александра Данилюка.

Об этом сообщил изданию LIGA.net заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка.

«Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан», — сказал Рябошапка, отметив, что документ может быть опубликован еще до конца среды.

Во время избирательной кампании Зеленского Александр Данилюк был его советником, а до этого занимал посты представителя президента Украины в кабмине, замглавы президентской администрации и министра финансов.


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