Зеленский назначил секретарем Совета безопасности бывшего министра финансов 4 22.05.2019, 17:07

2,885

Александр Данилюк

Указ о назначении Александра Данилюка уже подписан.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) бывшего министра финансов Александра Данилюка.

Об этом сообщил изданию LIGA.net заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка.

«Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан», — сказал Рябошапка, отметив, что документ может быть опубликован еще до конца среды.

Во время избирательной кампании Зеленского Александр Данилюк был его советником, а до этого занимал посты представителя президента Украины в кабмине, замглавы президентской администрации и министра финансов.