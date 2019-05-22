Предложена альтернативная схема минского метро с историческими названиями станций 6 22.05.2019, 17:34

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В Минске много станций вообще не имеют отношения к историческим названиям мест.

Telegram-канал «Коллективное хозяйство» опубликовал сегодня схему минского метро с измененными названиями станций, передает onliner.by.

Так, «Октябрьская» стала «Захарьевской», «Молодежная» — «Немецкой Слободой», а «Восток» — «Слепней». Как пишут авторы инициативы, это сделано для того, чтобы названия ассоциировались с исторической местностью.

«В Минске много станций вообще не имеют отношения к историческим названиям мест. „Первомайская“, „Пролетарская“, „Фрунзенская“ или „Московская“. Почему, например, „Молодежная“? Многие задавали подобные вопросы. Поэтому мы попытались переименовать станции в честь исторических мест», — поясняют авторы схемы.

Большинство станций минской подземки расположены за пределами исторического ядра города. Альтернативные названия для них брали от деревень и фольварков, которые существовали до того, как их поглотила многоэтажная застройка. Так, в районе станции «Восток» когда-то располагалась деревня Слепня, в районе «Малиновки» — деревня с не самым благозвучным названием Рыловщина. Вместе с тем не совсем понятно, чем авторам не угодили «Малиновка» и «Петровщина», также названные в честь исчезнувших деревень.

Альтернативные названия станций в центре города привязаны к старым улицам (например, «Захарьевская») или известным историческим памятникам («Доминиканская», по названию монастыря Святого Фомы Аквинского, который в 1950-м взорвали советские власти). Некоторые названия связаны с историческими районами города — «Ляховка» и «Золотая Горка».

Также разработчики пишут, что пытались избавить схему от путаницы. Гости города иногда ищут станции метро «Московская» и «Могилевская» на одноименных улицах. При этом нельзя не отметить, что исторические названия могут и затруднить навигацию по городу. Например, парк Челюскинцев или площадь Победы иностранцу проще найти по одноименным станциям метро.

«Разумеется, будут споры о наименованиях, варианты были и у нас. Дискуссии по таким вопросам существуют всегда, — отмечают авторы схемы. — Надеемся, что у нас получилось сделать более-менее объективную и интересную схему».