В Великобритании обанкротился второй по величине сталелитейный концерн 22.05.2019, 17:26

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British Steel оказался жертвой политических игр вокруг «Брекзита» и связанных с ним экономических рисков.

Второй по величине сталелитейный концерн Великобритании British Steel объявил о банкротстве. Органы юстиции страны в среду, 22 мая, постановили принудительно ликвидировать концерн, поскольку все усилия по его спасению завершились провалом, передает DW.

British Steel предписано распродать все активы, чтобы погасить долги и обеспечить выплату зарплат сотрудникам до полной ликвидации концерна. В результате банкротства сталелитейного гиганта работу теряют почти 5 тысяч человек, под угрозой находятся еще 20 тысяч рабочих мест в сфере поставки продукции.

Министр экономики Великобритании Грег Кларк заявил, что британское правительство вместе с British Steel, его владельцев Greybull Capital и кредиторами "неустанно изучало все возможные опции" для спасения бедствующего предприятия, однако найти решения так и не удалось.

"Катастрофическая новость"

Профсоюз GMB назвал банкротство British Steel "катастрофической новостью для тысяч сотрудников". Представительство трудящихся Unite заявило, что "обратится с призывом ко всем сторонам бороться за будущее предприятия". Профсоюзы уже неоднократно требовали национализации British Steel.

Накануне агентство Reuters, ссылаясь на источник в British Steel, сообщило, что бывшая дочка Tata Steel находится под угрозой краха и будет вынуждена объявить банкротство, если в самое ближайшее время не получит государственное финансирование в объеме 30 млн фунтов стерлингов (34,1 млн евро).

Инвестор Greybull Capital выкупил British Steel у Tata Steel в 2016 году. Недавно концерн British Steel взял кредит в размере 120 млн фунтов. Позиции второго по величине сталелитейного концерна Великобритании сильно пошатнулись из-за кризиса вокруг "Брекзита" и вызванных им экономических рисков, отмечает Reuters.