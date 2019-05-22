Видеофакт: Гомельчане устроили давку в очереди за квартирами 11 22.05.2019, 18:10

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Чтобы приобрести жилье, люди занимают очередь с ночи.

Желание приобрести квартиру в городском УКСе привело к давке, оскорблениям и вызову милиции. В редакцию «Сильных новостей» обратился очевидец и рассказал что происходило 21 мая.

— Есть ряд домов, которые предлагает УКС. Мне понравился по улице Докутович. Там неплохое расположение и планировка. Но цена на фоне белорусского рынка недешёвая — по 1400 рублей за квадрат. Но спрос всё равно огромный. УКС об этом знает, — рассказывает очевидец, пожелавший остаться анонимным.

Городской УКС расположен по адресу Советская 19а. Чтобы приобрести жильё, люди занимают очередь с ночи: кто-то с двух, кто-то с пяти утра.

— Я подхожу и вижу такую картину: девушка спит в машине, а под УКСом ходят трое, караулят. Я подошёл к одному из них спросить кто последний. Мне рассказали, что есть некий список, в котором уже было восемьдесят человек на тот момент. Поинтересовался, где тогда остальные. Мне ответили, мол, позже подтянутся. Я сначала подумал, что надо мной прикалываются. Видя всё это, решил вызвать милицию. Потому что мало ли кто эти люди. Приехали, я написал расписку, что претензий не имею — просто беспокоюсь, чтобы не было словесных конфликтов. Милиция пообещала, что пришлёт участкового, который будет следить за порядком. Но он так и не пришёл. Потом уже остальные подтянулись. Начались скандалы, угрозы. Я ещё раз позвонил в милицию — как только услышали, что из УКСа, тут же бросили трубку. И так не один раз, — рассказывает мужчина.

— Тех, кого в записях нет, вместе со мной шесть человек было. О списке ни на каком сайте не говорится. Люди придумали его сами. Но, я понимаю, что и те, кто занимал очередь как я, и те, кто есть в списке — правы.

Происходящее молодой человек снимал на видео.

— Одна из женщин вызвала милицию. Милиционер так и сказал, что правы обе стороны. И конфликт нужно решать между собой. Затем он вошёл в здание, там поговорил с главным инженером и заявил: если в большинстве оказались те, кто образовался в этот список, то они и должны идти первыми, а мы в конец очереди.