Приказ забрать ФК «Динамо-Минск» у Чижа поступил после разгромного проигрыша питерскому «Зениту» в Лиге Европы 8 22.05.2019, 18:30

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ЮРИЙ ЧИЖ

Мэр Минска просил Чижа передать акции «Динамо» безвозмездно.

Подтвердилась информация о том, что приказ забрать футбольный клуб "Динамо-Минск" у бизнесмена Юрия Чижа поступил после разгромного проигрыша питерскому "Зениту" в Лиге Европы.

Об этом сообщает pressball.by со ссылкой на tut.by.

Экономический суд Минска рассмотрел иск главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к ЗАО "ФК Динамо-Минск". Начальник юридической службы холдинга "Трайпл", которому принадлежит 53% акций "Динамо", Татьяна Василевская рассказала о том, как был запущен процесс "отжима" футбольного клуба.

Оказалось, в конце августа 2018 года подконтрольный Юрию Чижу "Трайпл" получил письмо за подписью тогдашнего мэра Минска Андрея Шорца с указанием передать безвозмездно в собственность города все акции "Динамо".

"Трайпл" ответил, что считает справедливой продажу акций, аргументировав это значительными вложенными средствами. "Только на покупку акций мы потратили более 1 млн долларов, плюс погасили более 2 млн долларов долгов. Назвали цену продажи — 1 млн рублей. Ответа не получили", — сказала Василевская.

В феврале 2019 года "Трайпл" направил всем акционерам ЗАО "ФК "Динамо-Минск" письменные предложения по продаже акций.

"Вскоре мы узнали, что Минфином наложен запрет на распоряжение этими акциями. В Департаменте по ценным бумагам Минфина пояснили, что запрет наложен в интересах Республики Беларусь", — сказала главный юрист "Трайпла".

Ранее появлялась неофициальная информация о том, что поворотным моментом для "Динамо" и Юрия Чижа стал прошлогодний проигрыш "Зениту" в Санкт-Петербурге — 1:8.

Игра состоялась 16 августа 2018 года в рамках квалификационного раунда Лиги Европы.