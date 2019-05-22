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У Вакарчука рассказали, как финансируется его партия «Голос»

  • 22.05.2019, 19:17
ФОТО: УНИАН

Партия уже планирует бюджет на украинские парламентские выборы.

Организационные расходы украинской партии «Голос» в настоящее время взял на себя ее лидер, музыкант Святослав Вакарчук.

Как пишет «Униан», oб этом сообщает движение «ЧЕСНО», ссылаясь на заместителя главы партии "Голос" Ярослава Юрчишина.

«На этом этапе у нас пока работников нет, расходов больших не было. Поэтому, соответственно, это средства преимущественно самого Святослава», – отметил Юрчишин.

Впрочем, в партии уже планируют бюджет на выборы и ведут переговоры с потенциальными донорами.

"Мы уже общались с малым и средним бизнесом. В принципе до 10-12 миллионов (долларов – ред.) собрать на кампанию не так сложно. Плюс мы очень надеемся на краудфандинг, потому что нам очень важно продолжать стратегии, которые в свое время начинали "ДемАльянс" и "Сила людей". Пока кампания не началась, и я еще не готов сказать, с кем именно мы ведем переговоры", – отмечает Юрчишин.

Официальная финансовая отчетность "Голоса" должна появиться уже перед выборами в июле.

Отмечается также, что «Голос» был создан не с нуля – партия появилась в результате переименования уже существующей партии "Платформа инициатив", зарегистрированной в 2015 году.

16 мая Святослав Вакарчук объявил о том, что идет в политику и представил свою партию. Новая партия будет называться "Голос" и именно с ней певец примет участие в предстоящих парламентских выборах.

Вакарчук заверил, что его партия не получает деньги от олигархов.


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