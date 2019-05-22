На пост генсека ОДКБ выдвинута кандидатура представителя Беларуси Зася 3 22.05.2019, 19:31

Станислав Зася

Чем ответит Армения?

Совет министров иностранных дел стран ОДКБ на заседании в узком кругу принял решение внести на рассмотрение глав государств кандидатуру представителя Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря организации с 1 января 2020 года, заявил глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков, открывая в Бишкеке встречу глав МИД ОДКБ в расширенном составе, сообщает "Интерфакс".

"Мы приняли решение внести кандидатуру представителя от Беларуси Станислава Зася на рассмотрение глав государств Организации для назначения на пост генерального секретаря ОДКБ с 2020 года", - сказал Айдарбеков.

Он добавил, что саммит глав государств ОДКБ планируется провести в Бишкеке 28 ноября. По его словам, накануне встречи Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел организации.

Вакансия генсека ОДКБ открылась в 2018 году после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

Напомним, Армения выступает против назначения представителя Беларуси на пост генсека ОДКБ.