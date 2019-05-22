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Победа: жители Екатеринбурга отстояли сквер

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  • 22.05.2019, 19:41

Власти российского города исключили строительство храма в сквере

В России губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить сквер возле Театра драма в Екатеринбурге из списка мест, где будет построен храм. Он объяснил такое решение результатами опроса ВЦИОМ, согласно которым 74 процента горожан против строительства храма в центре города, сообщает "Радио Свобода".

Губернатор заявил, что обратится к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать сквер у театра в перечень мест при проведении опроса. "Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма", – написал в чиновник на своей странице в Инстаграме.

По данным ВЦИОМ, только 10 процентов местных жителей поддержали строительство храма Святой Екатерины. Как отмечается на сайте исследовательского центра, тема вызвала широкий общественный резонанс в Екатеринбурге – 94 процента населения города слышали о планах строительства собора.

Напомним, в российском городе прошли беспрецедентные по своей массовости митинги, которые и вынудили власти прислушаться к голосу людей.


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