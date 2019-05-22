Виктория Азаренко: Буду бороться со своими страхами 22.05.2019, 19:45

Белорусская теннисистка хочет продолжать расти.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко оценила свое нынешнее состояние, пишет "Прессбол".

- Я не из тех, кто сдается, поэтому для меня это была возможность во всем разобраться. Я очень горда, что взяла все в свои руки и стала пахать. Чем и продолжаю заниматься каждый день. Это была самая сложная и интересная глава моей жизни, благодаря которой я наконец поняла, что это значит: получать удовольствие от процесса, даже когда тяжело. Это и заставляет меня вставать по утрам с мыслью: так, ну погнали. Моя уверенность в себе растет, но я не чувствую себя "как раньше" и не хочу чувствовать.

Хочу продолжать расти. Я по-прежнему узнаю что-то новое в своей профессии, много работаю и стараюсь совершенствоваться. Это для меня и есть самое интересное и мотивирующее, потому что, когда тебе комфортно, ты ничего не добьешься. Так что совершенно нормально чувствовать дискомфорт — именно так и становишься лучше. Люди часто боятся выйти из зоны комфорта, потому что в ней все знакомое и приятное, а все необычное кажется опасным. Но я начала делать то, чего боюсь, и буду бороться со своими страхами. Посмотрим, к чему это приведет, — заявила Азаренко.