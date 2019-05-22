Зеленский отреагировал на отказ Рады рассматривать его законы 22.05.2019, 20:06

Президент Украины считает, что люди выберут политиков, способных изменить страну.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, реагируя на то, что парламент в среду провалил его законопроекты об изменениях избирательного законодательства, сообщает "Украинская правда".

"Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле", – отметил президент Украины.

Зеленский считает, что провалив его законопроекты, "старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь".

"Так что? Сделаем их вместе? 21 июля", – подытожил глава Украины, апеллируя к своей президентской кампании.

Напомним, Владимир Зеленский просил Верховную Раду Украины проголосовать за внесение изменений в закон о выборах народных депутатов – отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.

Однако 22 мая Верховная Рада провалила законопроекты президента и даже не внесла их в повестку дня.