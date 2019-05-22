Приветы Москве 22.05.2019, 20:27

Что нам показывает скандал с Австрийской партией свободы.

"Поездки, конференции, наблюдение за выборами: Австрийская партия свободы на протяжении нескольких лет поддерживает тесные контакты с путинской Россией. Скандал, вызванный снятым на Ибице видео, показывает, насколько далеко некоторые политики партии были бы готовы пойти навстречу Москве", - отмечает журналист немецкого издания Die Welt (перевод - inopressa.ru)Алексей Хок.

"Финансирование предвыборной кампании грязными российскими деньгами в обмен на госзаказы - такой должна была быть сделка, которую хотели подготовить политики АПС Хайнц-Кристиан Штрахе и Йоханн Гуденус в конце июля 2017 года на вилле на Ибице. Их партнершей по переговорам была якобы племянница олигарха. Однако встреча была уловкой и была тайно заснята на камеру", - пишет издание.

"Скандал вызывает вопросы относительно близости АПС к путинской России. В конце концов, это видео иллюстрирует обвинения европейских спецслужб в том, что Россия пытается укрепить националистов или даже привести их к власти и дестабилизировать ЕС", - указывает автор статьи.

После российско-грузинской войны АПС выступала посредницей в гражданском диалоге между двумя сторонами. В октябре 2009 года, повествует издание, в Вене состоялось мероприятие под названием "Европа-Россия-Грузия", в организации которого участвовала "Свободная академия", центр научно-методической работы и подготовки кадров АПС.

"Там Штрахе заявил, что грузинский президент "создал, выражаясь дипломатическим языком, авторитарный, но по факту диктаторский режим". Следуя российскому нарративу, он сказал, что Россия "обязана защищать своих граждан", - передает издание.

"Правда, пророссийская риторика началась еще раньше: в конце ноября 2005 года - спустя полгода после избрания его председателем АПС - Штрахе говорил об "антироссийском противоракетном щите США", который "грубейшим образом нарушает" интересы Европы", - отмечает Хок.

Штрахе, будучи председателем фракции АПС в Национальном совете, встречался в мае 2007 года и с Владимиром Путиным во время его визита в Вену.

"Контакты себя оправдали, - пишет издание. - В 2008 и 2009 годах Штрахе, Гуденус, который тогда был депутатом венского ландтага, и Гаральд Вилимски, который сегодня является главным кандидатом АПС на выборах в Европарламент, ездили среди прочих в Москву. Их принимали в Госдуме и они встречались с депутатами правительственной партии "Единая Россия".

"В 2009 году Вену посетил российский философ Александр Дугин, там он познакомился с политиками АПС, о которых позднее говорил с восхищением. Дугин мечтает о евразийской империи от Лиссабона до Владивостока во главе с Россией. Это идеология, которая также подготовила почву для войны в Донбассе и аннексии Крыма, - подчеркивает Хок. - АПС помогла России приуменьшить значимость действий, противоречащих международному праву". В частности, Гуденус выступил наблюдателем на состоявшемся в 2014 году референдуме о статусе Крыма.

"В июне 2014 года он и Штрахе приняли в Вене участие в заседании, организованном Константином Малофеевым. Олигарха обвиняют в финансировании пророссийских сепаратистов на востоке Украины", - говорится в статье.

В конце 2016 года была достигнута кульминация отношений: в Москве Штрахе подписал соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между АПС и "Единой Россией".

"В 2018 году, - напоминает издание, - министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, которая была выдвинута на этот пост по квоте АПС, принимала у себя на свадьбе Владимира Путина и показала таким образом насколько развиты их связи".

"С тех пор, как правые популисты участвуют в Австрии в управлении страной, европейские спецслужбы опасаются, что конфиденциальная информация, находящаяся у их партнера, теперь уязвима. То, что будущий вице-канцлер так услужливо пообещал предполагаемой российской бизнесвумен госзаказы, показывает, что спецслужбы, очевидно, не совсем ошиблись со своими опасениями", - заключает Die Welt.