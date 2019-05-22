На «Евровидении» допустили ошибку: Беларусь поднялась в итоговой таблице 5 22.05.2019, 20:45

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Изменения коснулись нижней части таблицы.

Представительница Беларуси Зена заняла на конкурсе «Евровидение» 24 место. Об ошибке при подсчете результатов сообщил Европейский вещательный союз, пишет tut.by.

Финал конкурса, напомним, прошел в Тель-Авиве 18 мая. Представительница Беларуси Зена заняла 25 место. Всего в финале выступили 26 участников. Как выяснилось, при подсчете результатов была допущена ошибка.

«Европейский вещательный союз может подтвердить, следуя стандартной практике проверки, мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован неверный агрегированный результат. Это не повлияло на подсчет очков, полученных в результате телеголосования в 41 стране-участнице, и общий победитель и лучшие 4 песни конкурса остались без изменений», — говорится в сообщении.

Изменения коснулись нижней части таблицы — Беларусь поднялась на 24 место, а Германия опустилась на 25-е.