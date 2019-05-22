Названа лучшая серия «Игры престолов» 22.05.2019, 20:57

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Наиболее удачным признали эпизод второго сезона популярного сериала.

Британское издание The Guardian составило рейтинг всех серий «Игры престолов», пишет Lenta.

Наиболее удачным признали эпизод второго сезона под названием «Черноводная». На протяжении всей серии показывается битва при реке Черноводной и осада Королевской Гавани войсками Станниса Баратеона. Ее назвали «идеальным телевизионным часом», а также похвалили за сценарий Джорджа Мартина и за режиссуру — Нила Маршалла.

На втором месте разместилась «Красная свадьба» из третьего сезона. Отмечается, что она заставила фанатов шоу кричать, ведь в ней сразу показали смерть нескольких Старков — Кейтлин, Робба и Талисы.

Кадр: телесериал «Игра престолов»

Третье место отдали серии шестого сезона «Битва бастардов». Ее сценарий написали создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс, а режиссером стал Мигель Сапочник. Показанное в эпизоде сражение назвали амбициозным и, возможно, одним из лучших в сериале. Самым шокирующим моментом сочли победу Сансы Старк над Рамси Болтоном и ее речь для него.

Четвертое место занял девятый эпизод первого сезона «Бейелор». Пятое — пятая серия третьего сезона «Поцелованная огнем».