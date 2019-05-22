Партия «Слуга народа» выбрала либертарианство основой своей идеологии

Партия «Слуга народа» выбрала либертарианство основой своей идеологии6
- 22.05.2019, 21:25
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Советник Зеленского рассказал об идеологии партии президента Украины.
Советник президента Украины Владимира Зеленского, его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что основой идеологии партии «Слуга Народа» является либертарианство.
Об этом он заявил в интервью LB.ua.
«В основе идеологии нашей партии - лежит идеология либертарианства... Мы с этого начали формировать наши с ним [Зеленским] отношения - либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями», - сказал он.
По словам Стефанчука, партия «Слуга Народа» не ставит себе за цель борьбу за электорат. Ее подход - предложить открытую, ответственную и понятную политику.
Он добавил, что вопрос первой пятерки, которая поведет Слугу народа на выборах в Верховную Раду, пока не обсуждался.
«Первая пятерка, мне кажется, будет формироваться представительными принципами, а дальше будет влиять и комплексный отбор», - сказал он.