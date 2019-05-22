Во что чиновники превращают белорусское богатство? 7 22.05.2019, 21:33

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Пример деревни на границе с Национальным парком Нарочанский - показательный.

Жители деревни Брусы Мядельского района уже забыли, что такое свежий воздух. Николай Калачев объясняет, почему так случилось, сообщает сайт телеканала «Белсат».

«Здесь есть хозяйство, занимающееся свиноводством. Вот это настоящий бич для всей окрестности. Как только подует ветер с севера, все набегает сюда!», – говорит Николай.

Вонь усиливается вечером. Да так, что невозможно спастись нигде.

«Даже в доме! Когда одежду сушим, надеваешь ее на работу, а она воняет… этим, – рассказывает житель д. Брусы Казимир Таразевич. – В машине едешь, тоже в машине это… ну, вы сами понимаете! Такая вонь…».

Владимир Ильяш говорит, что походы к местным чиновникам проблемы не решают.

«Мы не знаем, куда даже обращаться. Когда рвутся к власти, все обещают: вот мы вам сделаем… когда пришли к власти, они про людей забывают!», – возмущается мужчина.

Еще недавно чистая, теперь вода в сельских колодцах имеет серьезное превышение нитратов. Станислав Таспаев, координатор «Зеленого дозора», вместе с сельчанами берет пробы воды.

«Ну вот, мы уже видим, у вас уже норма, а еще прошло меньше минуты. Вот уже начинает превышать. Где-то в два раза у вас будет превышение. Однозначно я бы такую воду пить не стал!», – говорит специалист.

За день до приезда съемочной группы «Белсата» окружающие поля начали пахать. До этого их буквально заливали навозом. Вместе со Станиславом Таспаевым мы направляемся в сторону свинокомплекса. По дороге посещаем лесное озеро – ранее любимое место сельчан для ловли карася. Сейчас сюда уже никто не ходит.

«Все здесь залито навозом. И буквально за несколько метров размещается сам свинокомплекс и очистные сооружения. Видно, что даже сосны не выдерживают – выгорает вся растительность, деревья. Здесь просто какое-то кладбище…», – удивляется Станислав.

Чтобы узнать, почему такое количество навоза попадает в окружающую среду, мы позвонили главному инженеру хозяйства «Брусы» Александру Тихичу.

«Нас контролируют все органы: инспекция при Лукашенко, Минская областная инспекция, санстанция… У нас берут анализ воздуха. Мы работаем по закону Республики Беларусь», – уверяет Александр Тихич.

Наталья Паречина из Центра экологических решений советует жителям ежедневно писать коллективные жалобы в Районный центр гигиены и эпидемиологии и не забывать о других инстанции. Работники Центра экологических решений уже несколько раз выезжали на свинокомплекс «Брусья» и фиксировали немало нарушений.

«Ситуация никоим образом не изменилась, проблема остается на том же уровне, на котором она была в прошлом году. Поэтому мы также будем действовать в этом направлении – помогать местным жителям решать их вопросы», – отмечает Наталья Паречина.

Ядовитая вода переполнила чашу терпения жителей села Брусы. В ближайшее время они направят коллективное обращение во все органы контроля.