Уборка картошки на участке Лукашенко не спасла Чижа? 7 22.05.2019, 22:25

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Казалось бы, после выхода на свободу отношения бизнесмена с диктатором наладились.

Бог дал — бог взял, — первое, что приходит в голову, читая новость о том, как Юрий Чиж остался без минского «Динамо». Хотя, вдумавшись, понимаешь, что Бог тут как раз ни при чем. Как, в принципе, Мингорисполком, который отсудил клуб у бизнесмена, пишет «Салiдарнасць».

История с одной стороны анекдотична, учитывая, что Чиж получил «Динамо-Минск» практически так же, как сейчас потерял. В 1999 году государство изъяло клуб и бренд из рук приватизировавшего их в начале 1990-х главы кооператива «Березка» Евгения Хвастовича и передало Чижу.

Все это время бизнесмен владел им (и даже вбухивал свои средства), но ни у кого за 20 лет вопросов не возникло относительно законности данной сделки. И вдруг «самый гуманный суд» решил восстановить справедливость.

Справедливость – это наше все. Оказывается, так тоже можно было: прийти и просто забрать. И что, что через 20 лет? Правда не знает срока давности!

Впрочем, надо полагать, что даже лет пять назад никому и в голову не пришло бы искать эту правду, потревожив Чижа по такому поводу. Бизнесмен гордо носил звание «кошелька Лукашенко» и мог позволить себе не заморачиваться относительно всяких там формальностей сделок.

Но в 2016 году неприкасаемость Чижа неожиданно улетучилась. Бизнесмен оказался за решеткой, и мало кто сомневался, откуда поступила команда по аресту «злостного неплательщика налогов».

Казалось бы, после выхода на свободу отношения бизнесмена с Александром Лукашенко наладились. Чиж даже попытался выкопать пару корнеплодов на участке Лукашенко. Но тщетно. Восстановить прежнее доверие на сельскохозработах не удалось, а успехи вверенного ему клуба только больше способствовали «недопониманию».

И вот 22 мая точка была поставлена. Клуб больше не принадлежит Чижу. И, похоже, не только клуб. Бизнесмену не выплатили ни копейки (а он, наивный думал получить миллион), что говорит о том, что и благосклонность хозяина улетучилась.

Хотя о чем это я? Все же исключительно управление спорта и туризма Мингорисполкома и вот эта самая женщина, одной левой «сделавшая» Чижа. Ну и, конечно, справедливость! Куда же у нас без нее!