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Брестчане снова борются за свой город

  • 22.05.2019, 23:00
Иллюстрационное фото

На этот раз жители Бреста взялись за дороги.

Под хэштегом #ямыбреста в сети — множество выбоин и других повреждений дорожного покрытия в Бресте. Кампания «За свой город» собирает жалобы жителей и направляет их исполнительной власти и в ГАИ, сообщает сайт телеканала «Белсат»().

На видео смотреть с 12.55

После дождя все ямы выглядят одинаково. Глубину проблемы в одном из брестских дворов по улице Московской водитель Валентин Лазаренко измерял линейкой.

Валентин Лазаренко, водитель, организация «За свой город»:

«14 см – это значит, что там можно колеса оставить, выбить. Это же центральное место. Здесь супермаркет «Алми», площадка специально устроена для машин».

Эта яма — 1001-я из еще не заплатанных в Бресте к тысячелетию города, которое отпразднуют в середине сентября. Подобные случаи собирает группа брестчан, объединенная в организацию «За свой город». Через свою страницу и социальные сети активисты месяц назад объявили компанию #ямыбреста.

Игорь Масловский, водитель, организация «За свой город»:

«Мы раз в 10 дней собирали эти фотографии с хэштегом #ямыбреста и описанием каждого случая и составляли комплексные жалобы. Направляли документы в ГАИ и Брестский горисполком».

Напомним, жители Бреста уже более года ведут активную борьбу против вредоного завода в их городе. Кормление, которое призвано обратить внимание на проблему китайского завода АКБ, собирает сотни участников.


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