Дружба дружбой, а денежки врозь 23.05.2019, 7:36

Карикатура: cartoon.kulichki.ru

За грязную нефть Беларусь получит 0 рублей?

Конфликт семилетней давности Москвы и Минска, касающийся незаконной схемы поставок «растворителей», неожиданно всплыл после заявлений белорусской стороны о компенсации ущерба за грязную нефть. Напомним, по оценке российского Минфина, бюджет РФ из-за «растворителей» в 2012 году недополучил $1,5–2 миллиарда. Лукашенко же за грязную нефть выставил России свой счет в «сотни миллионов долларов». Похоже, российские «союзники» Лукашенко все это время держали туз в рукаве, чтобы выбросить его на стол в подходящий момент. Уже в пятницу Дмитрий Медведев намерен обсудить с Сергеем Румасом нефтяные вопросы. Чем закончатся переговоры премьеров РФ и Беларуси? За комментарием сайт Charter97.org обратился к экономисту Льву Марголину.

- Москва собирается поднять спор 2012 года о белорусских махинациях с экспортом нефтепродуктов под видом «растворителей», которые тогда обошлись российскому бюджету в $1,5-2 млрд. Почему эта тема всплыла через семь лет?

- Не исключено, что в связи грязной нефтью в «Дружбе». Ведь белорусское правительство требует компенсации, в том числе за испорченное оборудование. Вот Россия и вспомнила о том, что когда-то «простила» Минску причиненные им убытки.

- То есть Россия просто не хочет платить за грязную нефть?

- Это один из вариантов.

- Есть ли в таких экономических спорах срок давности? Нормально ли, что вопрос подняли спустя семь лет?

- Срока давности нет, но я сомневаюсь, что в российско-белорусских договорах что-то сказано про грязную нефть и компенсации. Здесь, скорее всего, речь идет о джентльменских договоренностях.

Белорусское правительство говорит: Вы нам нанесли ущерб, давайте, компенсируйте. Российское же парирует: Как вы помните, семь лет назад вы нам нанесли ущерб, давайте обнулим это все.

Подчеркну, я не думаю, что это какие-то договоренности, а просто джентльменские соглашения.

- Как раз в пятницу состоятся переговоры по этой теме на уровне премьеров России и Беларуси. Какой ваш прогноз, чем они закончаться?

- Если мои предположения верны, то, скорее всего, обнулится и то, и другое. То есть белорусская сторона тихонько откажется от своих претензий, а Россия — от своих. Если же причина какая-то другая, то, думаю, мы через пару дней ее нащупаем более основательно. Пока просто недостаточно информации.

- Но если Минск все же потребует компенсацию за грязную нефть, но будет вынужден заплатить за растворители, то Лукашенко окажется тогда в очень большом минусе?

- Да, получается мы им должны два миллиарда, а они нам 200 миллионов. Белорусской стороне могут сказать, мол, мы с вас два миллиарда не требуем, так что вы с нас тут мелочь какую-то требуете.

- На ваш взгляд, они пойдут на мировую и обнулят долги?

- Думаю, да. Но, повторюсь, пока по отрывочной информации выводы сделать сложно. Нужно подождать дополнительных сведений.

- Почему, учитывая то, что Беларусь, по сути, один из немногих российских сателлитов РФ в регионе, Кремль пошел на этот шаг — вспомнил дело семилетней давности?

- Если мои предположения верны, то Россию уже просто достало. Да, Беларусь для них практически единственный «союзник», но ведь и для официального Минска РФ — единственная «союзница».

Тут, как говорится, дружба дружбой, а денежки врозь. То, что они «союзники», ведь не мешает России постоянно накладывать ограничения на поставку продукции из Беларуси. Они просто знают, что Лукашенко никуда не денется.

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