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Стали известны соперники хоккеистов Беларуси по квалификации на Олимпиаду-2022

  • 23.05.2019, 7:48
  • 1,718
ФОТО: TUT.BY

В хоккейном турнире Олимпиады примут участие 12 команд.

По информации Hockey.by, за право сыграть на 24-х по счету зимних Олимпийских играх в Пекине национальная сборная Беларуси поспорит с командами Словакии и Австрии. Еще один соперник наших хоккеистов определится по итогам предквалификационных турниров, которые будут сыграны зимой следующего года.

Белорусам, словакам и австрийцам достанется команда с низшим рейтингом в сводной таблице IIHF из числа победителей подгрупп на предварительном раунде квалификации.

Также известно, что соревнования в нашей четверке примет Словакия. Матчи финальной олимпийской квалификации будут сыграны в конце лета 2020 года.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 22 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

В хоккейном турнире Олимпиады примут участие 12 команд: 8 сборных, располагающихся на 1−8 местах в рейтинге IIHF, Китай как страна — хозяйка соревнований, а также три победителя финальных квалификационных турниров.


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