Представитель Зеленского в Раде: Количество депутатов нужно сокращать 13 23.05.2019, 8:09

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Это связано с объективными причинами.

Количество народных депутатов нужно пересмотреть и сократить, потому как население Украины якобы сократилось с 52 млн до 30 млн. Об этом рассказал LB.ua представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук.

"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 млн, было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов?" - задал он вопрос.

22 мая в Раду внесли президентский законопроект о правках в избирательное законодательство, а также законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках. Парламент не захотел их рассматривать. Стефанчук заявил, что Рада не выполнила договоренности, которые были достигнуты накануне на совещании глав парламентских фракций у Зеленского на Банковой.