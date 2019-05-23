Кремль припомнил Беларуси старые нефтяные долги 9 23.05.2019, 8:23

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Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

Спор с РФ о цене на нефть может оказать эффект домино на всю белорусскую экономику.

Министерство финансов сможет оценить потери отечественного бюджета от поступления некачественной российской нефти только по итогам первого полугодия. Однако за первые три месяца года Беларусь продала за границу на 11% меньше нефтепродуктов, чем за такой же период в прошлом году, сообщает «Белсат».

К тому же в конце апреля из-за все той же грязной российской нефти Беларусь вообще приостановила поставки за границу, а о снятии ограничений на экспорт «Белнефтехим» объявил только накануне.

«Это огромный вред, нанесенный стране. Мы недополучили определенный доход, выручку валютную. Транзит – мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов», - заявил Лукашенко.

В свою очередь в ответ на требования властей Беларуси о компенсации со стороны России премьер соседней страны Дмитрий Медведев заявил, что Россия может вспомнить, как Беларусь 7 лет назад поставляла на Запад нефтепродукты под видом разбавителей. А в итоге Москва понесла немалые потери.

Станислав Ивашкевич, экономический обозреватель «Белсата»:

«Компенсация России за экспорт растворителей и разбавителей может составлять около полутора миллиарда долларов – приблизительно такую сумму мы недоплатили на экспортных пошлинах, когда вывозили российские нефтепродукты под видом химической продукции».

Переговоры по болезненному вопросу сначала проведут премьеры (послезавтра в Москве). А затем состоится встреча на уровне руководителей стран – уже 29 мая. На ней, полагают специалисты, в очередной раз поднимут и вопрос о налоговом маневре России.

«Российское руководство связывает его решение с вопросом так называемого углубления интеграции. То есть с объединением Беларуси с Россией на основании договора о «союзном государстве», – говорит политолог Валерий Карбалевич.

Видимо, белорусское руководство такой расклад не устраивает. Об этом не раз говорил сам Лукашенко. Тем более, Кремль имеет значительные рычаги влияния на союзника.

Станислав Ивашкевич уверен:

«Если цена российской нефти для Беларуси сравняется с мировой, то при существующем уровне нефтепереработки белорусская нефтепереработка станет попросту убыточной. И соответственно, это будет иметь эффект домино на всю белорусскую экономику. Потому что эти нефтедоллары – это то, чем мы выплачиваем счета по иностранной задолженности».

Валерий Карбалевич, политолог:

«До сих пор Беларусь была нефтяным оффшором. И благодаря этому статусу Беларусь получала значительные экономические дивиденды. Теперь предстоит искать новые дивиденды. И, кстати, это может означать, что надо менять белорусскую социальную модель. Потому что белорусская социальная модель в значительной степени основывалась на российских дотациях».

Соответственно, важным вопросом остается не только способность властей Беларуси получить тактическую победу в переговорах с восточным соседом, но и их готовность к системным изменениям в случае неблагоприятного результата.

Мясные и молочные, газовые и нефтяные… Каких только войн не было между союзниками Минском и Москвой! На фоне же последнего нефтяного конфликта глава Беларуси вновь призвал правительство диверсифицировать экспорт. Но не поздно ли?