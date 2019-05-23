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«Рано или поздно и у нас прорвет своей Врадиевкой»

  • Дмитрий Растаев, «Солидарность»
  • 23.05.2019, 8:39
  • 3,135
Дмитрий Растаев

По следам милицейских облав в Беларуси.

Время от времени госСМИ публикуют итоги опросов, по которым доверие белорусов к милиции якобы допрыгивает чуть ли не до 90%. Не знаю, кто, когда, среди кого и по какой методике эти «опросы» проводил, но сколько я общаюсь с людьми – а общаться журналистам приходится немало – лично мне еще никто и никогда хорошего слова о милиции не сказал.

И неудивительно. Потому что отношение к ней складывается не со слов госСМИ, а по делам, которыми милиция не устает впечатлять наш народ год от года. События в могилевской Чапаевке – еще одна капля в эту чашу.

Знаете, когда меня спрашивают о моем отношении к СССР, я отвечаю так: хорошо, что Советский Союз распался, но плохо, что при таких обстоятельствах. Нацистская Германия кончилась не капитуляцией в мае 1945 года, а Нюрнбергским процессом. Именно он окончательно и бесповоротно закрыл эту позорную страницу немецкой истории.

А вот позорную страницу «красной империи» так никто и не удосужился закрыть. Продержись СССР еще несколько лет, процесс, подобный Нюрнбергскому, вполне мог бы состояться и на его просторах. И это было бы благом для всех населяющих его народов.

ГУЛАГ и преступления НКВД должны были подлежать масштабному расследованию, им необходимо было вынести юридическую оценку – чтобы впредь ни у кого даже мысли не возникло их повторить. Увы, этого не произошло – монстр успел развалиться раньше.

Но развалившись, он не исчез бесследно, а продолжил жить в нескольких пост-монстрах. Пост-монстр Беларуси из года в год демонстрирует urbi et orbi свою зловещую сущность.

Когда глава белорусского МВД напяливает энкавэдэшный мундир, некоторые утешают себя мыслью, что ничего, мол, страшного в этом нет. Что это, мол, просто забава такая, историческая реконструкция. Однако Чапаевские события – как и многие-многие до них – наглядно доказывают всю серьезность этой «забавы».

Главным принципом сталинской системы было убеждение: «Люди – пыль». В Чапаевке так и вышло. Сначала людей унижали и избивали, потом выяснилось, что зазря, а в итоге первый зам министра-энкавэдиста говорит: не знаю, будем ли мы перед ними извиняться. И то верно: чего извиняться перед «пылью»?

Вот только природа устроена так, что пыль иногда собирается в бурю. Вспомним украинскую Врадиевку, где в 2013 году местные милиционеры всю ночь насиловали и избивали 29-летнюю девушку. Жители деревни взяли тогда штурмом милицейскую контору, а потом отправились походом на Киев. Эти события многие политологи оценивают сегодня как пролог к Евромайдану.

Беларусь – не Украина, но и у нашего народа терпение не резиновое. Если в стране все останется так, как есть, рано или поздно где-нибудь и у нас прорвет своей Врадиевкой. И тогда монстр узнает, что такое пыльная буря.

Дмитрий Растаев, «Солидарность»


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