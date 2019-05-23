Тонкости регистрации: за что белорусские авто разворачивают на границе 5 23.05.2019, 8:46

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Как мелкие нюансы могут сорвать летний отдых.

Многие из нас уже живут ожиданием летнего отдыха. Но есть моменты, о которых мы забываем, но они могут обернуться испорченной поездкой за границу. Какие "тонкости" приводят к печальным последствиям - в материале ABW.BY.

В редакцию автомобильного издания обратился читатель Олег:

"В начале мая мы всей семьей решили съездить в Балтию. При пересечении границы и прохождении паспортного контроля мне сообщили, что у меня стоит запрет на выезд. Это была не то что новость - это был гром среди ясного неба! Запрет наложен якобы органами принудительного исполнения, но ни о каких производствах в отношении меня мне известно не было. Я добропорядочный гражданин, вроде ничего не нарушаю, а тут такое, тем более на отдых ехали. Пришлось возвращаться домой. Стал выяснять что да как. Оказалось, что у меня есть два неоплаченных штрафа по линии ГАИ: в один день камера фотофиксации дважды словила меня на скорость. Тот день я вспомнил: опаздывал на работу и "притопил" там, где делать это было не нужно. Обратился в ГАИ: как же так, почему меня не уведомили о том, что я что-то нарушил, я бы все оплатил и забыл бы давно про это? "Сам виноват", - услышал в ответ. Инспектор попросил у меня паспорт и сказал, что я сменил место регистрации пару месяцев назад, а свидетельство о регистрации автомобиля не поменял, хотя обязан был это сделать. Постановления о нарушении приходили по адресу предыдущей регистрации, который был известен ГАИ. Да, я продал не так давно квартиру и переехал жить за город, но о необходимости смены документов на автомобиль знать не знал. В итоге - испорченный отдых и куча иных неприятных ощущений. Из-за такой ерунды…"

Увы, Олег стал жертвой собственного незнания. В соответствии с п.28 Постановления СМ РБ №1849, которым введено в действие Положение о государственной регистрации и государственном учете транспортных средств, снятии их с учета и внесении изменений в документы, связанные с государственной регистрацией транспортных средств (далее - Положение):

28. В случае изменения регистрации по месту жительства физического лица (индивидуального предпринимателя), места нахождения юридического лица (филиала, представительства и другого обособленного подразделения) собственник (лизингополучатель) обязан в течение десяти дней со дня наступления оснований для внесения таких изменений обратиться в регистрационное подразделение по новому месту жительства физического лица (индивидуального предпринимателя), месту нахождения юридического лица (филиала, представительства и другого обособленного подразделения) для внесения изменений в регистрационные документы.

В свое время мы писали о том, что, несмотря на прописанную в законе обязанность внести изменения в регистрационные документы автомобиля, делать это не спешат многие сменившие место жительства. Прежде всего потому, что риск, что такое нарушение будет выявлено, крайне мал. Стандартная проверка документов это не выявит, поскольку паспорт не входит в перечень документов, которые должен предъявлять водитель. Недобросовестность вскроется при заключении нового договора страхования или в случае ДТП.

Но вот еще один аргумент в пользу того, что закон все же стоит исполнять: штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, будут приходить именно по адресу, указанному в документах, предоставленных в ГАИ.

А ведь нужно было всего лишь обратиться в регистрационное подразделение ГАИ и подать заявление по установленной форме. При этом в соответствии с п.6 Положения проведение осмотра автомобиля (сверки номеров) при замене документов в связи с изменением места жительства не требуется - только ваше присутствие.

Заодно расскажем о последовательности действий в ситуации, в которую попал Олег. Есть штраф, он не оплачен. Орган, вынесший постановление о наложении административного взыскания, вправе направить документы в органы принудительного исполнения для взыскания неоплаченного штрафа.

Статья 15.4 ПИКоАП РБ. Принудительное взыскание штрафа

В случае неуплаты штрафа лицом, подвергнутым административному взысканию, в срок, установленный статьей 15.3 настоящего Кодекса, и невозможности взыскания штрафа в порядке, установленном частью 3 статьи 15.3 настоящего Кодекса, в связи с отсутствием средств на счету индивидуального предпринимателя, юридического лица, а также в случае невозможности взыскания штрафа в порядке, установленном частью 4 статьи 15.3 настоящего Кодекса, должностное лицо органа, исполняющего постановление о наложении административного взыскания, не позднее трех месяцев со дня возвращения банком и (или) небанковской кредитно-финансовой организацией, нанимателем, государственным органом, учреждением, иным юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, выплачивающими лицу, подвергнутому административному взысканию, заработную плату и приравненные к ней доходы, направляет представление о принудительном взыскании штрафа, копию постановления о наложении административного взыскания и другие документы, необходимые для осуществления исполнения, в орган принудительного исполнения.

Полномочия судебных исполнителей весьма широки, использоваться они могут (и будут) на любой стадии исполнительного производства.

Закон Республики Беларусь "Об исполнительном производстве"

Статья 60. Меры по обеспечению исполнения исполнительного документа

Меры по обеспечению исполнения исполнительного документа могут быть приняты на любой стадии исполнительного производства в случае, если их непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение исполнительного документа.

Мерами по обеспечению исполнения исполнительного документа являются:

… временное ограничение права должника - гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, должностных лиц должника - юридического лица на выезд из Республики Беларусь…

А еще судебные исполнители дополнительно потребуют оплатить и расходы по исполнению исполнительного листа, и принудительный сбор в размере 10% суммы штрафа, что предусмотрено статьями 119-120 Закона Республики Беларусь "Об исполнительном производстве". И если в части принудительного сбора раньше это было правом судебного исполнителя, то теперь это обязательная норма.

И еще немного важной информации: проверить наличие запрета на выезд за пределы Республики Беларусь можно в онлайн-режиме через официальный ресурс МВД Беларуси.