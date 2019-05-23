Times назвал дату отставки Терезы Мэй 23.05.2019, 8:59

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Отставка планируется на фоне разногласий в кабинете министров по Brexit.

Премьер Великобритании Тереза Мэй готовится уйти в отставку, сообщает The Times со ссылкой на ее соратников. Они считают, что Мэй объявит об отставке уже завтра, 24 мая (перевод – РБК).

Произойти это может после встречи с главой парламентского «Комитета 1922 года» Грэмом Брэди, встреча запланирована на пятницу, 24 мая. По словам собеседников издания, Мэй задалась целью определить сроки ухода с поста. «Она рассчитывала, что должна сделать последний шаг, но, если это невозможно, значит, она сходит с дороги», — сказал один из соратников премьера.

Вечером в среду в отставку подала глава палаты общин Андреа Лидсом, став 36-м министром, покинувшим свой пост в правительстве Мэй. Она подала в отставку в знак несогласия с предположением, поступившим от Мэй депутатам, голосовать за проведение второго референдума по Brexit в обмен на одобрение сделки c ЕС. «Я всегда полагала, что второй референдум может привести к опасным разногласиям, и я не поддерживаю правительство, которое добровольно идет на такую уступку», — сказала Лидсом в письме на имя Мэй.

Министр по делам Шотландии Дэвид Манделл и министр внутренних дел Саджиа Джавид запросили в среду вечером личную встречу с премьер-министром, чтобы высказать ей свое недовольство относительно ее предложения депутатам по второму референдуму. Однако Мэй отказалась с ними встречаться, отправившись вместо этого на еженедельную встречу с королевой.

В это время проходило заседание «Комитета 1922 года», где должен был решаться вопрос об изменении партийных правил, что позволило бы снова поставить вопрос о вотуме недоверия премьеру. Соратники Мэй позднее сообщили, что после заседания премьер согласилась на встречу в пятницу с главой «Комитета 1922 года». Со ссылкой на данные телеканала ITV издание отмечает, что члены «Комитета 1922 года» на заседании в среду провели тайное голосование по изменению правил. Если Мэй в пятницу не объявит Грэму о своей отставке, конверты с итогами тайного голосования будут вскрыты, добавляет газета.