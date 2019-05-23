Базанов: Судьбой «Динамо» займется Мингорисполком, что тут такого? 2 23.05.2019, 9:11

Владимир Базанов

Председатель АБФФ не видит в этом юридических противоречий.

Председатель АБФФ Владимир Базанов высказался о судьбе минского «Динамо». Напомним, вчера экономический суд Минска постановил, что «Трайпл» и «Раковский бровар» незаконно завладели акциями столичного клуба, пишет tribuna.com.

– Конечно, меня беспокоит эта ситуация. «Динамо» – клуб с именем, который нужно поднимать. Получилось так, как получилось. Мингорисполком возьмет его и будет заниматься его судьбой. Поверьте, «Динамо» не будет брошено! Сами понимаете, всеми белорусскими клубами занимаются местные органы власти.

– При этом сейчас Мингорисполком является учредителем футбольного клуба «Минска». Не возникнет ли юридических противоречий, если мэрия будет заниматься еще и минским «Динамо»?

– Юридически все будет нормально, ведь каждое юридическое лицо существует отдельно.

– Вы в курсе, что в минском «Динамо» игрокам три месяца не выплачивают зарплату?

– Пока у меня нет таких данных, но я в курсе, что у клуба есть проблемы с финансированием. Думаю, из-за этого и начались судебные тяжбы. Когда клуб окончательно перейдет к Мингорисполкому, все станет на свои места.