Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Верховной Рады 7 23.05.2019, 9:18

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ФОТО: REUTERS

Президент Украины поручил кабмину обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.

Указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года опубликован сегодня в украинской правительственной газете "Урядовий кур'єр", сообщает gordonua.com.

Таким образом, документ вступил в силу.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом первым части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами семь и восемь части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины VIII созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", – сказано в указе президента №303/2019 от 21 мая.

Зеленский также поручил Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. По словам президента, юридическим основанием для роспуска нынешнего состава Рады является отсутствие с 2016 года коалиции.

22 мая в ходе внеочередного заседания Верховной Рады в сессионном зале не хватило голосов, чтобы внести в повестку дня президентские законопроекты о принятии изменений в законы "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".

Зеленский заявил, что депутаты отказались менять избирательную систему и сохранили смешанную систему выборов, рассчитывая "за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду". Президент предлагал отменить "мажоритарку" и снизить проходной барьер в парламент до 3%.