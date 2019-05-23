Переоценка поддержки 2 Лев Шлосберг

23.05.2019, 10:26

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Лев Шлосберг

Российское общество обогнало российскую власть.

До 1 июня администрация президента России должна разработать и представить Владимиру Путину методику расчета первого (из 15) показателя оценки эффективности деятельности губернаторов: и это не борьба с бедностью, не рост доходов граждан, не решение жилищной проблемы, не повышение продолжительности, уровня и качества жизни, нет, нет, нет, первый и главный критерий оценки деятельности губернаторов будет заключаться в уровне доверия граждан к власти – лично президенту и губернаторам, которых очень условно можно назвать избранными.

Это поручение содержится в указе президента РФ от 25 апреля 2019 г. № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

О чём это решение говорит?

Это решение говорит о том, что главной целью власти в России является сохранение самой власти. И все остальное второстепенно.

Это решение говорит о том, что власть воспринимает себя не как сменяемых по воле общества лиц, а как некий институт, подлежащий сохранению и государственной защите. Речь ведь не об оценке качества управленческой работы президента и губернаторов, речь о уровне доверия к вполне конкретным персонам во власти (президенту Российской Федерации Путину, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации – у всех губернаторов есть имена).

Какой будет методика этой оценки, мы узнаем через 10 дней, но какой бы она ни была – будь то результаты выборов (честных выборов?), результаты опросов общественного мнения (честных опросов?) или какие-то другие способы социологических и политических исследований – не столь важно, важно то, что губернаторы будут обязаны (если хотят политически выжить) выдать на гора цифры – а ничего более страшного, чем цифры, в российской политике не существует. Цифры поддержки президента – кто больше? 66 процентов? 75? 95? 146? Кто и как, какой ценой будет обеспечивать эти цифры? Честные избирательные комиссии? Честные социологические компании?

И – самое главное – какое отношение всё это цифровое благолепие будет иметь к реальной жизни людей – там, где оценка даётся не цифрами государственной статистики, а мнением каждого человека?

Мы всё это уже проходили – «пятилетку за четыре года», «семилетку за шесть лет», «совершенствование развитого социализма», когда гонка за цифрами была важнее реального развития страны. В итоге страна стала территорией ежедневной лжи, которая не выдержала столкновение с ежедневной правдой. А обман часто приводит к самообману, когда ложь становится для самого лжеца картиной жизни и затмевает саму жизнь. «Потёмкинские деревни» – великий и грустный тому пример.

Показатель №1 в оценке губернаторов – это государственная политика обмана и самообмана – когда люди, придумавшие цифры, начинают верить в их достоверность и отказываются признавать реальность. Такой разрыв реальности приводит к многочисленным личным катастрофам – узнав правду, люди с трудом переживают крушение картины мира. И вместе с этим рушится страна.

Показатель №1 в оценке губернаторов доказывает, что смена власти воспринимается властями России как катастрофа, крах системы, показатель неэффективности государственного управления.

Он показывает, что власти (в первую очередь сам Владимир Путин) реально поставили знак равенства между собой и страной, государством, властью как таковой. «Есть Путин – есть Россия. Не будет Путина – не будет России». А ничего, что Россия старше Путина и много веков обходилась без него?

Показатель №1 в оценке губернаторов сообщает, что честные выборы являются кошмарным сном российской власти. То есть выборы, в которых власть терпит поражение, страшны, недопустимы, не могут быть признаны естественным политическим процессом.

Показатель №1 в оценке губернаторов – это прямое указание избирательным комиссиям всех уровней, как «правильно» считать голоса.

«В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность» (Конституция Российской Федерации, статья 13). Почему потеря власти конкретным лицом стала восприниматься как крах государства? Почему администрация президента работает не на государство, а обеспечивает власть конкретного лица? Почему потеря власти конкретной партией, конкретным политиком стала критерием оценки качества власти самой властью?

Уинстон Черчилль проиграл выборы, приведя Великобританию к победе во Второй мировой войне. Это было политически справедливо? Нет. Это было законно? Да.

Как это печально видеть – 20 лет одни и те же лица во главе государства, одно и то же лицо на высшей должности в стране – а за это же время в других странах сменились по пять президентов и пять составов парламентов, политики и партии теряли и обретали власть, а страны развивались, потому что политическая конкуренция – одно из главных условий успешного развития любой современной страны.

Всё, что глушит и убивает политическую конкуренцию, работает против страны, против общества, останавливает развитие и отбрасывает страну назад. В тот самый ХХ век, когда одна и та же «руководящая и направляющая» 70 лет «руководила и направляла», получала 99,99 процента на выборах, пресса писала про «единодушные порывы» и «нерушимый союз коммунистов и беспартийных», а потом всё это единодушие не просто рухнуло со скоростью ветра, а развалилось на куски, местами – немирно и кроваво.

В XXI веке печально видеть несовременное руководство современным обществом. Российское общество обогнало российскую власть, оно готово и хочет жить в новом веке, а оставшиеся глубоко советскими власти удерживают страну в прошедшем веке, когда власть можно было удержать оголтелой пропагандой и железным занавесом. Рейтинг авторитарного правителя ни в коем случае не может быть низким, авторитарная политическая система тиражирует рейтинги вместо уважения, пушки вместо масла и ложь вместо правды.

Картина такого художника может быть очень яркой. Но чем ярче краски на этой картине, тем острее будет разочарование людей, когда весенний дождь смоет грим с холста и на нём проявятся до боли знакомые черты нечастной страны, во всей её бедности и печали.

Краски лжи не выдержат испытания временем. Они могут продлить чьё-то личное политическое время ненадолго. Но, рассыпаясь, они раскроют перед ужаснувшимся обществом подлинный портрет Дориана Грея, на котором каждая родинка лжи превращается в язву.

И с таким лицом герой остаётся в истории. Уже навсегда.

Лев Шлосберг, gubernia.media