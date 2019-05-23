«Они вели себя в нашей квартире как фашисты» 23.05.2019, 11:18

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Гомельские ромы жалуются на действия милиционеров.

Супруги Ольга Нечаева и Николай Ануфриев обратились с жалобой в прокуратуру Гомеля на неправомерные действия сотрудников Центрального РОВД, пишет «Гомельская весна».

Как указали в жалобе супруги, на следующий день после убийства гаишника в Могилеве, к ним в квартиру вошли трое милиционеров, не представившись, начали осматривать все комнаты и помещения в квартире, не сообщили почему они пришли и в чем подозревают.

«Потребовали у меня паспорт, - взволнованно рассказывает Ольга Нечаева, - я отказалась давать им в руки, они заломили мне руки и отобрали его, допрашивали мою несовершеннолетнюю дочь без моего согласия, оказывали на меня психологическое давление, угрожали разобраться с моей семьей , делали фотографии без моего разрешения, забрали в РОВД Центрального района, держали там 5 часов, отобрали телефон, уже 5 дней не отдают, заставляли сдавать отпечатки пальцев».

Николай и Ольга убеждены, что грубое отношение к ним со стороны милиции обусловлено тем, что они ромы и занимаются общественной деятельностью по защите прав и интересов этой этнической группы. Пара - руководители цыганской общественной организации.

«Мы до сих пор не можем отойти от стресса, связанного с посещением нашей квартиры милиционерами, - говорит Николай Ануфриев. - Они себя так нагло и бесцеремонно вели - такое ощущение было, что фашисты в дом к партизанам ворвались. Бандиты и те может приличнее себя ведут».

Пара супругов намерена жаловаться на действия милиционеров, так как считает, что с их стороны было превышение служебных полномочий. Николай и Ольга обратились за правовой консультацией к правозащитникам Леониду Судаленко и Василию Полякову, намерены жаловаться в Генеральную прокуратуру, главе РОВД Центрального района, широко освещать эту ситуацию в СМИ.

«Мы это так не оставим, - говорит Ольга Нечаева, - виноватые в насилии над нами должны понести наказание, но этого недостаточно: милиция должна извиниться перед всеми ромами, которых они беспочвенны и незаконно прессовали и преследовали в рамках расследования обстоятельств смерти сотрудника ГАИ в Могилеве».

Ольга и Николай имеют информацию про другие случаи вторжения милиции в дома, где проживают ромы в Гомеле, но сетуют, что пострадавшие от милицейского беспредела боятся мести со стороны милиции в случае провозглашения фактов противоправных действий милиционеров. Вместе с тем, ромская диаспора в областном центре намерена обратиться в контролирующие органы с коллективной жалобой на действия милиции.