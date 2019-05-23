Нефтяные котировки обвалились почти на 3% 23.05.2019, 10:42

Brent на минимуме за неделю.

Рынок нефти пережил рекордное за две недели падение на торгах в среду после того, как Минэнерго США опубликовало еженедельную статистику по рынку энергоносителей.

Цена Brent упала на 2,2% - до минимальных с 15 мая 70,42 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI прокатились вниз на 3,01%, до 61,03 доллара, также оформив минимум за неделю, передает finanz.ru.

Как сообщило Управление энергетической информации, на минувшей неделе в Штатах предложение превысило спрос по всем категориям жидких углеводородов.

В хранилищах осталось 4,7 млн баррелей нераспроданной нефти (вдвое больше, чем прогнозировали эксперты API во вторник), а также 3,7 млн баррелей бензина и 0,7 млн баррелей дистиллятов.

Добыча установила новый рекорд - 12,2 млн баррелей в сутки, а экспорт, хотя снизился на 425 тысяч баррелей, составил внушительные 2,922 млн баррелей в день.

Излишки нефти увеличиваются, даже несмотря на сокращение импорта (на 8% за неделю и 11,6% год к году), указывает глава исследований ClipperData Мэтт Смит.

Причина в том, что спрос со стороны НПЗ меньше, чем год назад (на 1,3%), отмечает он. Кроме того, Минэнерго выбросило на рынок очередную партию из стратегического резерва в объеме 1,2 млн баррелей.

За последние 9 недель запасы нефти в американских хранилищах подскочили на 37 млн баррелей, или 8,5%, отмечает Смит.

А хедж-фонды, уверенно скупавшие нефтяные фьючерсы в начале года, приступили к осторожным продажам и впервые за 6 недель фиксируют прибыль от ралли.

По данным CFTC, на последеней отчетной неделе крупные спекулянты на Нью-Йоркской бирже NYMEX избавились от контрактов на 10,8 млн баррелей, сократив длинную позицию на 3,5%.

На лондонской ICE хедж-фонды продали 9,4 млн баррелей в пересчете на фьючерсы и опционы.

Главным долгосрочным риском для рынка остается торговая война между Китаем и США - крупнейшим покупателем и крупнейшим добытчиком нефти в мире, говорит партнер фонда Again Capital Джон Килдафф.

«Именно поэтому ОПЕК скупится на баррели. Они не хотят вмешиваться в ситуацию из-за риска, что торговые переговоры пойдут прахом», - рассуждает эксперт.