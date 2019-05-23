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В Минске задержана активистка движения «Матери 328»

  • 23.05.2019, 11:01
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У Марины Мацулевич изъяли технику.

Утром 23 мая в Минске задержали активистку движения «Матери 328» Марину Мацулевич, сообщает правозащитный центр «Весна».

По предварительной информации, женщину подозревают в совершении преступления по статье 369 УК РБ («Оскорбление должностного лица»).

Об этом Мацулевич написала у себя на странице в Facebook:

«УК РБ 369 Оскорбление должностного лица. Дали приказ людям, которые даже не знают этой статьи, изъять технику».

Позже Марина написала, что ее везут в Центральный отдел следственного комитета.

Активистка Марина Мацулевич - участница инициативы «Матери 328». Она известна тем, что боролась за пересмотр дела своего сына, который находится в заключении по этой статье. Марина говорила о многочисленных нарушениях и злоупотреблениях в этом деле.


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