В Минске задержана активистка движения «Матери 328»
- 23.05.2019, 11:01
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У Марины Мацулевич изъяли технику.
Утром 23 мая в Минске задержали активистку движения «Матери 328» Марину Мацулевич, сообщает правозащитный центр «Весна».
По предварительной информации, женщину подозревают в совершении преступления по статье 369 УК РБ («Оскорбление должностного лица»).
Об этом Мацулевич написала у себя на странице в Facebook:
«УК РБ 369 Оскорбление должностного лица. Дали приказ людям, которые даже не знают этой статьи, изъять технику».
Позже Марина написала, что ее везут в Центральный отдел следственного комитета.
Активистка Марина Мацулевич - участница инициативы «Матери 328». Она известна тем, что боролась за пересмотр дела своего сына, который находится в заключении по этой статье. Марина говорила о многочисленных нарушениях и злоупотреблениях в этом деле.