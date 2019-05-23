Александр Григоров: Разборки с акциями «Динамо»? Закончились финансы у Чижа 23.05.2019, 11:09

Александр Григоров

Бывший министр спорта прокомментировал ситуацию вокруг минского «Динамо».

Бывший министр спорта Александр Григоров высказал “БП” свое мнение по поводу того, что 20 лет бизнесмен Юрий Чиж якобы незаконно владел минским футбольным клубом "Динамо".

- В вашу бытность в Минспорта в разных статусах возникали какие-то вопросы по законности или незаконности приобретения акций Чижом?

- Вообще об этом разговора не шло! Федерация футбола стала самостоятельной структурой и нам как бы намекали в ее дела не вмешиваться. Мы возражали, потому что совсем непричастными к футболу быть не могли. Но в коммерческие вопросы на самом деле никогда не вмешивались.

- Как думаете, а почему сейчас эти разборки с акциями начались? У Юрия Чижа хотят бесплатно забрать футбольный клуб? И на белорусский суд в этом смысле можно положиться…

- Мне кажется, все упирается в деньги. Закончились финансы у Чижа. Или не закончились, а просто стало меньше. Раньше он ведь достаточно много тратил денег на клуб, содержал команду. Видимо, после известных событий и всех разборок средств стало меньше.

- Чиж говорил, что планирует продать принадлежащий ему пакет акций за миллион белорусских рублей…

- Наверное, купцов не нашлось. Хотя, если говорить откровенно, для футбола полмиллиона долларов — это небольшие деньги. Бюджет футбольных и хоккейных команд исчисляется огромными цифрами. Так что полмиллиона в данном случае — это не деньги. Может, просто желающих нет купить — это уже другой вопрос…