Зять белорусско-российского миллиардера Рыболовлева решил стать президентом Уругвая 1 23.05.2019, 11:28

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Хуан Сартори

Фото: Getty Images

Выборы пройдут в октябре, но бизнесмену и начинающему политику еще необходимо победить в праймериз.

Совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори намерен баллотироваться в президенты Уругвая. Выдвигаться он планирует от консервативной Национальной партии (также известна как Белая партия). Об этом писали местные СМИ и подтвердил Forbes знакомый Рыболовлева. Источник в окружении миллиардера отметил, что Рыболовлев, безусловно, в курсе амбиций Сартори, и считает это личным делом зятя, но предвыборную кампанию не спонсирует и никаким другим образом в ней не участвует, пишет Forbes.

Прежде чем принять участие в выборах, назначенных на октябрь 2019 года, Сартори необходимо победить своих соратников по партии на внутренних праймериз, которые состоятся 30 июня. У него пять противников, в том числе мэр города Мальдонадо Энрике Антиа. Борьба внутри партии разворачивается нешуточная. Как пишет El Observador, Сартори подвергается «постоянным нападкам» со стороны конкурентов. В частности, оппоненты раскритиковали его предложения создать 100 000 рабочих мест (за отсутствие конкретики) и раздавать бесплатные лекарства пенсионерам и обладателям социальных льгот (якобы это может ухудшить и без того сложную ситуацию с оборотом наркотиков, которые в том числе изготавливаются из коммерческих медикаментов). Представители Сартори уже успели пригрозить оппонентам жалобой за клевету и оскорбления, которую подадут если нападки и критика не прекратятся.

Для Хуана Сартори предстоящие выборы будут первым опытом в политике. До этого он не занимал государственных должностей, зато проявил себя как успешный бизнесмен. Уроженец Монтевидео, образование он получил в Гарварде, а также на экономическом факультете университета Лозанны (HEC Lausanne), где и познакомился с дочерью российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева Екатериной. В 2003 году 22-летний Сартори создал в Женеве управляющую компанию Union Capital Group. В 2008 году он продал команде менеджеров компанию, активы под управлением которой оценивались в $1 млрд. И сосредоточился на агропромышленном бизнесе.

Еще в 2006 году Сартори создал в Уругвае компанию Union Group, которая к 2008 год превратилась в группу Union Agriculture Group (UAG). Изначально компания занималась выращиванием черники, затем занялась производством риса, сои и пшеницы, а также разведением овец и крупного рогатого скота. Сегодня UAG — крупнейший сельскохозяйственный холдинг в Уругвае с более чем 180 000 га земли. В сферу интересов Сартори даже попала марихуана. С 2015 года он инвестировал в зарегистрированную в Торонто компанию International Cannabis Company (ICC). В 2017 году правительство Уругвая легализовало марихуану, и ICC получила лицензии на ее продажу для использования в медицинских и рекреационных целях. Тогда Сартори оценивал объем рынка марихуаны в $6 млрд и пророчил ему дальнейший рост. Но уже в 2017 году продал ICC канадской Aurara Cannabis за 170 млн фунтов.

Агросектором интересы Сартори не ограничиваются. В 2010 году Union Group начала инвестировать в энергетические проекты в Латинской Америке, а в 2013 году приобрела перуанскую гидроэнергетическую компанию Generacion Andina у немецкой Energie Baden-Wurttemberg. Тогда же Сартори начал скупать права на добычу нефти: на местных месторождениях на северо-западе Перу, (запасы оцениваются в 2 млрд баррелей), в нефтегазовых блоках в бассейне реки Мараньон и озера Титикака. Портфель Union Oil and Gas Group (UOGG, нефтегазовое подразделение Union Group) также включает блоки нефтиразведки в Парагвае и Боливии. В Перу и Уругвая компания Сартори также является крупным застройщиком жилой и коммерческой недвижимости.

В 2017 году Хуан Сартори задумался о покупке английского футбольного клуба «Оксфорд Юнайтед». Однако переговоры с владельцем команды Дэррилом Илсом не увенчались успехом. Не отказавшись от идеи приобщиться к миру большого футбола, Сартори в 2018 году купил 20% клуба «Сандерленд» за 3 млн фунтов.

Екатерина Рыболовлева и Хуан Сартори поженились в 2015 году. Свадьбу молодожены сыграли в кругу близких друзей и членов семьи на греческом острове Скорпиос, где за 47 лет до этого, практически день в день, сочетались браком греческий миллиардер Аристотель Онассис и вдова американского президента Джона Кеннеди Жаклин. Сам остров дочь Рыболовлева купила в 2013 году на деньги отца у внучки судоходного магната Афины (которая, как и Екатерина, увлекается конным спортом). Сейчас у пары двое детей. До недавнего времени супруги с детьми проживали в Европе, однако, когда Сартори решил заняться политикой, переехали в Уругвай.

Дмитрий Рыболовлев — этнический белорус, бывший председатель наблюдательного совета Белорусской калийной кампании, бывший фактический владелец «Уралкалия», ныне частный инвестор, владелец футбольного клуба «Монако».