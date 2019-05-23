Путин потерпел очередное геополитическое фиаско 3 23.05.2019, 11:32

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Впредь европейские политики будут избегать неформальных отношений с русскими.

Очередное геополитическое фиаско Путина – канцлер Австрии объявил о досрочных парламентских выборах. Позиции правительства Курца, которое считается пророссийски ориентированным, серьезно ослаблены в связи со скандалом и последующей отставкой вице-канцлера, пишет телеграм-канал «Кремлевский мамковед».

Все это случилось на фоне публикации видеоролика, в котором Хайнц-Кристиан Штрахе на вилле на острове Ибица в 2017 году (момент предвыборной кампании в Австрии) общается с некой Аленой Макаровой, племянницей российского миллиардера Игоря Макарова. В разговоре речь шла о финансировании правой партии и покупке активов крупнейшей газеты Kronen Zeitung; назывались суммы в несколько миллионов евро. В случае победы правый популист обещал политические уступки России и различные госзаказы.

Австрийское антироссийское лобби, связанное с Германией (вброс шел через Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung) и США, успешно подорвало статус особых отношений между Россией и Австрией: впредь политики будут бояться неформальных отношений с русскими.

Прогнозируем проблемы и у "Райффайзенбанка". Не секрет, что влиятельные австрийские политики и бизнесмены инвестировали миллиарды евро в этот банк.