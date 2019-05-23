Болтон заявил о необходимости восстановить американское лидерство в Арктике 23.05.2019, 12:06

Джон Болтон

По словам советника Трампа, американцы – это арктическая нация со своими интересами в регионе.

Выступая перед выпускниками Академии береговой охраны в Нью-Лондоне в штате Коннектикут 22 мая советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что они помогут проложить США путь к "восстановлению американского лидерства" в Арктике. Об этом сообщает Associated Press (перевод – gordonua.com).

Он подчеркнул, что на Арктику "незаконно посягает" Китай, там также усиливается российское военное влияние.

Болтон заявил, что США – это "арктическая нация" со своими национальными интересами в этом регионе. Он отметил, что как и арктические союзники и партнеры, Соединенные Штаты хотят, чтобы Крайний Север был регионом низкой напряженности.

Он добавил, что США нужно сохранить управление Арктикой для арктических стран.

В этом месяце государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Арктика стала регионом, где конкурируют разные страны, в том числе Россия и Китай. Он назвал поведение России и Китая агрессивным и отметил, что Соединенные Штаты должны усилить свое присутствие в Арктике.

Помпео предупредил, что США будут наращивать свое дипломатическое и военное присутствие в Арктике, в частности восстановят ледокольный флот.