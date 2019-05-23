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Минюст Украины: Новый глава администрации президента не имеет права занимать должность

  • 23.05.2019, 12:21
Андрей Богдан
Фото: УНІАН

В то же время министерство не может обжаловать в суде это назначение.

Министерство юстиции заявляет, что Андрей Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не имеет права занимать должность главы администрации президента Украины, об этом говорится в ответе министерства на запрос журналистов «Украинских новостей».

В то же время министерство заявляет, что не может на данный момент обжаловать в суде это назначение.

«Дополнительно сообщаем, что в решении Палаты Верховного Суда от 15.03.2018 по делу № 800/414/17 по иску Министерства юстиции Украины к Высшему совету правосудия о признании противоправным и отмене решений, обязательстве совершить действия Верховный Суд отметил, что Минюст не наделен полномочиями по обращению с иском в суд при обеспечении проведения проверки, предусмотренной Законом, поскольку такое право прямо не указано в Положении о Министерстве юстиции Украины», — сказано в ответе на запрос.

Минюст подчеркивает, что письма министерств, других центральных органов исполнительной власти не являются нормативно-правовыми актами, они имеют информационный характер и не устанавливают правовых норм.

Также министерство объяснило, что имени Богдана нет в Едином государственном реестре люстрированных лиц, потому что он был уволен с должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики до вступления в силу закона о люстрации.

Ранее сообщалось, что нардеп Украины Егор Соболев заявил, что президент нарушил люстрационный закон, назначив Богдана главой своей Администрации. В свою очередь, Богдан ранее заявлял, что его должность не относится к госслужбе, поэтому он, как человек, попавший под люстрацию, может ее занимать.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский произвел ряд кадровых назначений вечером во вторник, 21 мая. Зеленский назначил главой АП Андрея Богдана.


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