Беларусь предложила РФ забрать грязную нефть по $15 за баррель 23.05.2019, 12:25

Часть сырья уже отправлена в Россию.

Беларусь предложила России забрать обратно нефть з высоким содержанием хлорорганических соединений, которая в апреле поступала по трубопроводу «Дружба». Об этом «Известиям» рассказали в компании «Белнефтехим».

Как отметили в компании, часть сырья уже отправлена в Россию, но около 1,2 млн тонны пока находится в Беларуси.

В свою очередь эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что Минск ранее предлагал выкупить загрязненную нефть по $ 15 за баррель, но в России посчитали такие цены слишком высокими.

Министерство финансов Беларуси сможет оценить потери отечественного бюджета от поступления некачественной российской нефти только по итогам первого полугодия. Однако за первые три месяца года Беларусь продала за границу на 11% меньше нефтепродуктов, чем за такой же период в прошлом году.

К тому же в конце апреля из-за все той же грязной российской нефти Беларусь вообще приостановила поставки за границу, а о снятии ограничений на экспорт «Белнефтехим» объявил только накануне.