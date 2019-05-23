Алесь Евсеенко: Трагедию в Могилеве использовали, чтобы взять под контроль цыганскую общину 23.05.2019, 12:29

Алесь Евсеенко

Белорусское государство уклоняется от вопроса интеграции ромов в общество.

«Власти использовали трагедию в Могилеве, чтобы взять под контроль цыганскую общину», - так считает представитель Белорусского Национального Конгресса в Гомеле, правозащитник Алесь Евсеенко, сообщает «Радыё Рацыя».

По словам активиста, ранее представители народа рома были под пристальным наблюдением милиции:

- Эти случаи преследования были и раньше. Цыган задерживали на вокзале. Они живут возле города и поездом ездят. Буквально месяц назад задерживали. Не хочешь, чтобы задержали, иди с вокзала, - говорит им транспортная милиция. Атмосфера наэлектризованности в отношении ромов существовала. А теперь просто спусковой крючок сработал. И пошло.

Алесь Евсеенко в пределах своей правозащитной деятельности многократно помогал и консультировал гомельских цыган в разных делах и представлял их интересы в судебных тяжбах. По словам правозащитника, на сегодня белорусское государство уклоняется от вопроса интеграции ромов в общество.