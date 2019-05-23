В Литве зафиксировали быстрый рост зарплат
- 23.05.2019, 12:36
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Это способствует притоки рабочих рук в страну из-за пределов ЕС.
В Литву в прошлом году приехало практически столько же людей, сколько уехало из нее, это результат невысокого показателя эмиграции, сообщается в отчете Центробанка Литвы за 2018 год, сообщает delfi.lt.
На положительный результат миграции, по данным ЦБ, значительно повлиял Brexit, снизилось число людей, уезжающих в Великобританию, а также благоприятное положение на рынке в Литве.
Сбалансировать поток миграции помогла и рекордная с 1990 года иммиграция. Ее причина - упрощение иммиграционной политики, что уже третий год подряд способствует росту числа приезжающих иностранцев (не граждан ЕС).
Кроме того, этому способствует и рост числа вернувшихся домой граждан Литвы.
В феврале в Литву прибыло больше жителей, чем уехало (51) Более благоприятные тенденции миграции и осторожная оценка влияния новых работников несколько пригасила рост нехватки рабочих рук.
Однако, как отмечает ЦБ, с этим сталкивается немалая часть компаний, и это является фактором быстрого роста зарплат.
В крупных городах Литвы уровень безработицы сократился до 3,8%. На остальной части территории Литвы уровень безработицы составляет 7,6%, однако среди них относительно немного безработных, которые соответствуют необходимому уровню.
Решения власти и напряжение на рынке труда обуславливает быстрый рост зарплат.
В частном секторе уже в прошлом году рост зарплат составил 9,4%.
Похожий темп сохраняется в последние два года, поэтому рост зарплат понемногу снижается. Однако тенденция роста зарплат наблюдается в госсекторе.
По данным отчета, в течение долгого времени темпы роста составляли 6-7%, в прошлом году зарплаты увеличились на 10,2%. Это результат повышения зарплат в преподавателей вузов и работников сферы здравоохранения.