Михаил Пастухов: Из-за действий МВД в Беларуси возможны протесты ромов 23.05.2019, 13:02

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Михаил Пастухов

Власти перегнули палку, устроив облаву на цыган.

Сайт Charter97.org попросил экс-судью Конституционного суда Беларуси, доктора юридических наук, профессора Михаила Пастухова прокомментировать слова министра внутренних дел Игоря Шуневича о том, что «нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыган» за жесткие облавы:

- С одной стороны, вопрос о том, просить ли прощения или нет является сугубо этическим. Представители власти, в том числе органов внутренних дел должны сами решать, как поступить.

Но, с другой стороны, с правовой точки зрения, давление на цыганское население и последующее применение мер воздействия, конечно, грубо нарушает конституционные права граждан.

Эта широкомасштабная акция фактически носит характер какого-то запугивания, произвола, который прокатился по всей стране в отношении этой национальной общности.

Я считаю, что это абсолютно неправильные методы ведения расследования, когда при отсутствии конкретной информации, каких-то наводок, подвергают гонению целую народность.

Такие методы подлежат осуждению со стороны общественности. Они недопустимы в современном государстве. Думаю, что результатом такой деятельности органов внутренних дел могут стать многочисленные жалобы со стороны цыганского населения, а также возможны протесты, поскольку власти, так сказать, перегнули палку. Прежде всего с правовой точки зрения.

Подчеркну, что касается нравственной и этической составляющей, то это внутреннее дело каждого из представителей органов власти.

- При этом тот же Шуневич сегодня заявил, что суицид — единственная приоритетная версия в деле об убийстве гаишника. Из этого выходит, что цыган преследуют зря...

- Тогда тем более необоснованно проводить широкомасштабные акции по всей стране, если основная версия — суицид. Зачем приставать к другим людям, ставить их под подозрение и применять принуждение? Логика властей совершенно непонятна.

Если смотреть со стороны на эту ситуацию, то версия о суициде может быть последней в ряду других версий, которые свидетельствуют о насильственных действиях в отношении работника ГАИ.

Большая вероятность. что было совершенно его убийство, инсценированное под самоубийство. Ужасные ухищрения. Позже станет известно, что это было.

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