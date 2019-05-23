Долги белорусских предприятий превысили объем ВВП страны 7 23.05.2019, 13:17

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Зеркало белорусской «экономической модели».

Эксперты считают, что высокая закредитованность белорусских предприятий – следствие экономической модели их развития, в основе которой лежит долговое, а не долевое финансирование, пишет Татьяна Маненок в статье для «Белрынка».

Промышленные предприятия заплатили за кредиты на четверть больше, чем заработали

На 1 января 2019 года общая задолженность предприятий страны достигла 123,6 млрд. рублей, что на 2 млрд. рублей больше, чем годовой ВВП Беларуси. При этом более 60% этой суммы приходится на задолженность по кредитам и займам. Это означает, что большую часть своей выручки предприятия вынуждены направлять на погашение долгов.

В 2018 году на погашение кредитов и займов предприятия направили 60,7 млрд. рублей – это 27,3% общей выручки или 58,3% валовой добавленной стоимости.

Такие шокирующие цифры озвучила директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М. С. Кунявского (БСПН) Жанна Тарасевич на ХХV съезде бизнес-союза 16 мая. И добавила, что в промышленной отрасли эти цифры выглядят еще более катастрофично.

В 2018 году промышленные предприятия Беларуси при годовом объеме валовой добавленной стоимости 31,8 млрд. рублей направили на погашение кредитов 39,8 млрд. рублей. Это на 8 млрд. рублей. или на 25,4% больше, чем они смогли заработать. Для сравнения: в 2017 году прирост таких долгов, то есть сверх заработанного, составлял 3,9 млрд. рублей.

К такому печальному результату белорусская экономика двигалась на протяжении нескольких последних лет. В 2011-2017 годах среднегодовой прирост просроченной суммарной задолженности составлял 41,5%, в том числе просроченной задолженности по кредитам и займам – 64%. В 2018 году темпы несколько снизились: по суммарной просроченной задолженности они составили 15,5%, в том числе по кредитам и займам – 17,5%. Однако сама тенденция роста задолженности не может не вызывать у правительства серьезной озабоченности.

В БСПН считают, что эта проблема во многом является следствием недостаточно обоснованной макроэкономической, и, прежде всего, фискальной политики. Бизнес-союз неоднократно предлагал варианты ее решения. Однако заметно снизить налоговую нагрузку на предприятия не получилось. Это подтверждают и результаты недавнего опроса, проведенные БСПН среди предприятий союза. В частности, на вопрос, какое влияние окажет новая редакция Налогового кодекса на их финансовое положение, 82,3% предприятий ответили: «нейтральное, существенно не повлияет».

Предприятия должны развиваться за счет долевого, а не долгового финансирования

Высокая закредитованность белорусских предприятий во многом обусловлена спецификой самой белорусской экономической модели, отметил почетный председатель БСПН Георгий Бадей на конференции «Социальный диалог и эффективное корпоративное управление как фактор устойчивой среды» 16 мая.

«Раньше у нас думали, что все должно быть государственным, в том числе и инвестиции. Это и привело к такому состоянию. Убежден, что новый этап развития белорусской экономики должен быть нацелен на рост не долгового, а долевого финансирования», — заявил он.

Но чтобы предприятия могли получить шанс на развитие за счет долевого финансирования, они должны позаботиться о внедрении корпоративного управления. «Инвесторы могут прийти только на те предприятия, где есть нормальное эффективное управление с теми стандартами, которые приняты в цивилизованных странах», — отметил Г. Бадей.

Мировая практика говорит о том, что корпоративное управление повышает инвестиционную привлекательность, а значит, помогает предприятиям привлечь долгосрочных инвесторов, также позволяет им снизить стоимость кредитования, ибо долевое участие в финансировании не требует оплаты процентов за кредиты. Внедрение корпоративных элементов управления является одним из основных условий выхода предприятий на международный фондовый рынок. Кроме того, оно повышает рыночную стоимость компании.

«Даже на самом высоком уровне в дискуссиях мы никогда не говорим о стоимости компаний, а ведь для многих инвесторов это очень важно. Инвестор должен понимать: сколько он инвестировал в предприятие и сколько может получить в результате роста стоимости компании в перспективе», — сказал Г. Бадей.

В то же время, подчеркнул он далее, для внедрения практики эффективного корпоративного управления на белорусских предприятиях государство должно изменить свои подходы.

В этой связи эксперт напомнил об указе № 637, который был принят в целях пополнения госбюджета. Подходы, заложенные в этом указе, приводят к абсурдным ситуациям. И дискредитируют корпоративное управление в АО.

«Мне довелось присутствовать на собрании в одном из АО, где было принято решение о начислении дивидендов при убытках предприятия. Спрашиваю: из каких источников будете выплачивать дивиденды? Отвечают: придется брать кредитные ресурсы. И ведь проводником такого решения становятся представители государства в этом АО», — рассказал Г. Бадей.