Гомельчане вызвали МЧС из-за выбросов с ОАО «СтанкоГомель» 23.05.2019, 13:27

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На предприятии заверили, что «все нормально».

В Гомеле жители домов, прилегающих к бывшему заводу Кирова, жалуются на едкий запах и копоть, которые периодически распространяются вокруг.

В редакцию gomel.today обратился житель Центрального района Юрий. Он рассказал следующее:

— Раз в 10-15 дней на заводе «СтанкоГомель» что-то сжигают. Не могу сказать, что именно. Но из трубы валит густой черный дым, а вокруг завода распространяется ядовитый запах паленой резины. И все это происходит в самом центре города!

Юрий говорит, что в прошлую пятницу он с женой и детьми гулял на улице. И как раз в это время с территории завода вновь появился дым и удушливый запах. Только на этот раз копоти было так много, а запах был такой сильный, что кто-то из жителей вызвал МЧС. Спасатели прибыли незамедлительно. Как говорит гомельчанин, недалеко от транспортной проходной он увидел машину МЧС с боевым расчетом и легковой автомобиль этого же ведомства. Тут же стояли жители и представители завода. Последние на все вопросы отвечали, что это — «технологический процесс».

По словам Юрия, эти выбросы всегда происходят с 7 до 8 часов вечера. В это время расположенный рядом Гомельский облисполком уже не работает. Также в нерабочее время трудно вызвать и специалистов из государственных экологических служб, и санитарных врачей.

Официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей пояснила журналистам следующее:

— Действительно, 17 мая в 20.06 поступило сообщение от жителей, что со стороны завода «СтакоГомель» наблюдается сильное задымление. Наши работники выехали на место, но никакого возгорания там не обнаружили. Дым образовался в ходе производственного процесса.

Санитарный контроль за коксом

За разъяснениями журналисты также обратились в администрацию ОАО «СтанкоГомель». Здесь им изложили совершенно другую версию происходящего. Главный инженер предприятия Иван Чернейко сообщил:

— Да, действительно, по поводу дыма часто жалуются. Точнее, это делает один человек, 80-летний пенсионер. Он направлял уже обращения и губернатору Гомельской области, и в cовет министров. Поэтому за прошлый год нас четыре раза проверял областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Нас также мониторит приглашенная нами независимая лаборатория. Но никаких превышений предельно допустимых концентраций не выявлено.

В случае с жалобами речь идет о дыме из литейного цеха. При разжигании угля-кокса в вагранке образуется определенное количество выбросов. «Знаете, точно так же, как при растопке печки в деревне, когда дрова еще только начинают гореть», — поясняет Иван Чернейко. Литейный цех работает два раза в неделю, часть изделий для производства станков отливают также на «Центролите». Как сообщает главный инженер, в цеху есть все необходимое очистное оборудование — стоят печи дожига и водяные фильтры:

— Вот буквально вчера у нас без предупреждения была санстанция, проверяли ситуацию на рабочих местах и по периметру предприятия. Думаю, как и раньше, превышения ПДК не будет.

Источник, работавший в одной из специализированных организаций, рассказал — в случае с литейным производством выбросы может давать не только плавка металла, но и последующая утилизация отливочных форм. В настоящее время для их изготовления могут применяться полимерные материалы, при сжигании которых выделяются различные вредные вещества.

От «Фрумина с сыновьями» — до ОАО

Нынешний завод «СтанкоГомель» был основан в 1885 как мастерская, впоследствии — чугунолитейный и машиностроительный завод Фрумина и сыновей. Первоначально на заводе было занято всего 16 рабочих. В годы Первой мировой войны завод стал работать на военные заказы, количество занятых увеличилось до свыше 100 человек. С 1923 года — завод «Пролетарий», с 1934 года — завод имени Сергея Кирова. В этом же году на заводе начато производство металлорежущих станков. В 70-е годы продукция гомельского завода имени Кирова поставлялась в 48 стран. В 80-е годы предприятие специализировалось на выпуске станков с числовым программным управлением (ЧПУ), поставляло продукцию в 48 стран мира. Несколько лет назад было переименован в ОАО «СтанкоГомель». Распространено мнение, что в настоящее время большинство цехов завода на улице Интернациональной не работает. Однако в администрации предприятия сообщают, что производство ведется в полном режиме, в две смены. А все работники получают зарплату.

На ОАО «СтанкоГомель» также утверждается, что завод до сих пор является самым крупным станко-инструментальным объединением на постсоветской территории. И что его станки работают на заводах Ford, Daimler-Chrysler, Lockheed, Rexroht, на заводах Трансмашхолдинга (РФ), на предприятиях автотракторной промышленности и военно-промышленного комплекса.