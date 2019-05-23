Зеленский: ВСУ должны стать на один уровень с лучшими армиями мира 1 23.05.2019, 13:22

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Руслан Хомчак и Владимир Зеленский

Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины рассказал о задачах нового главы Генштаба ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от главы Генштаба ВСУ Руслана Хомчака внедрения западных стандартов в армии.

Об этом президент написал в Twitter, сообщает nv.ua.

«Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии будет ежедневно оставаться все меньше советского, на деле будут внедряться западные стандарты. Вооруженные силы Украины должны стать на один уровень с лучшими армиями мира», — написал Зеленский.

Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти. Збройні сили України мають стати в один рівень з найкращими арміями світу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 23 мая 2019 г.

21 мая президент Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала Руслана Хомчака.

Другим указом он уволил с этой должности генерала армии Виктора Муженко.

Хомчак уже анонсировал кадровые изменения в Генштабе.

Генерал-лейтенант Хомчак — участник войны на Донбассе, экс-начальник штаба Сухопутных войск ВСУ (2016−2017 годы).

С февраля 2017 года и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.