Минское «Динамо» под крылом Мингорисполкома - это законно? 3 23.05.2019, 13:56

В регламенте чемпионата Беларуси на 2019 год есть пункты, которые вызывают вопросы.

Экономический суд Минска постановил, что компании бизнесмена Юрия Чижа 20 лет назад незаконно завладели акциями минского «Динамо». Теперь столичный футбольный клуб окажется под крылом Мингорисполкома, пишет tut.by.

Правда, в регламенте чемпионата Беларуси на 2019 год есть пункты, которые вызывают вопросы о правомерности перехода минского «Динамо» под опеку столичных властей. Ведь нынче Мингорисполком уже является учредителем одного футбольного клуба — ФК «Минск».

В регламенте же по этому поводу говорится так:

Статья 3 «Участники чемпионата», пункт 3.8.2:

— Ни одно физическое или юридическое лицо не может одновременно напрямую

или косвенно участвовать в любом качестве в управлении, администрировании более чем одного клуба, принимающего участие в чемпионате, в том числе оказывать любым способом решающее влияние на принятие им решений.

Статья 3 «Участники чемпионата», пункт 3.9:

— Если 2 и более двух клубов не будут соответствовать требованиям, изложенным в

п. 3.8, то один из них, имеющий более низкое место в итоговой турнирной таблице

прошедшего футбольного сезона, может быть не допущен до участия в следующем

чемпионате в данной лиге.

В пресс-службе АБФФ ответили, что пока не могут комментировать ситуацию, так как решение суда не вступило в силу.

Между тем председатель АБФФ Владимир Базанов высказался о судьбе минского «Динамо» и уверил, что юридических проблем не возникнет.

— Конечно, меня беспокоит эта ситуация. «Динамо» — клуб с именем, который нужно поднимать. Получилось так, как получилось. Мингорисполком возьмет его и будет заниматься его судьбой. Поверьте, «Динамо» не будет брошено! Сами понимаете, всеми белорусскими клубами занимаются местные органы власти.

— При этом сейчас Мингорисполком является учредителем футбольного клуба «Минск». Не возникнет ли юридических противоречий, если мэрия будет заниматься еще и минским «Динамо»?

— Юридически все будет нормально, ведь каждое юридическое лицо существует отдельно.

— Вы в курсе, что в минском «Динамо» игрокам три месяца не выплачивают зарплату?

— Пока у меня нет таких данных, но я в курсе, что у клуба есть проблемы с финансированием. Думаю, из-за этого и начались судебные тяжбы. Когда клуб окончательно перейдет к Мингорисполкому, все станет на свои места, — сказал Владимир Базанов.