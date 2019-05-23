ЦИК Украины: С 24 мая автоматически начнется избирательный процесс выборов в Раду 23.05.2019, 14:10

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В ЦИК Украины заявили, что избирательную кампанию невозможно остановить.

С 24 мая в Украине автоматически начнется избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду, сообщается сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии.

"23 мая 2019 года опубликован указ президента от 21 мая 2019 года "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов". В соответствии с законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после опубликования указа, то есть 24 мая 2019 года, без принятия Центральной избирательной комиссией какого-либо решения по его началу", – сказано в сообщении.

Отмечается, что ЦИК не имеет полномочий по установлению конституционности или неконституционности указов президента, а также фактически лишена возможности обращения в Конституционный Суд Украины.

"Центральная избирательная комиссия готова и способна осуществлять установленные законом функции по проведению внеочередных выборов депутатов 21 июля 2019 года. Центральная избирательная комиссия отмечает, что и президент Украины, и парламент, и политические партии, и кандидаты в депутаты, которые будут принимать участие в выборах, должны осознавать ответственность за легитимность всего избирательного процесса и его результата", – отметили в ЦИК.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. По словам президента, юридическим основанием для роспуска нынешнего состава Рады является отсутствие с 2016 года коалиции.

22 мая в ходе внеочередного заседания Верховной Рады в сессионном зале не хватило голосов, чтобы внести в повестку дня президентские законопроекты о принятии изменений в законы "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".

Зеленский заявил, что депутаты отказались менять избирательную систему и сохранили смешанную систему выборов, рассчитывая "за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду". Президент предлагал отменить "мажоритарку" и снизить проходной барьер в парламент до 3%.

23 мая указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля 2019 года вступил в силу.