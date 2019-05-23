Главная тайна мамонтов: ученые озвучили версии 4 23.05.2019, 13:37

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Человек, климат или метеорит?

Около 10 тысяч лет назад, когда последняя ледниковая эпоха подходила к концу, с лица Земли исчезла подавляющая часть мамонтов. Почему так случилось, ученые гадают до сих пор. Discovery Channel рассказывает об основных версиях, пишет naked-science.ru.

Впрочем, тогда вымерли не только мамонты, но и многие другие представители крупной фауны. В обеих Америках, к примеру, вымерли почти все животные, которые весили более тонны и обитали здесь до четвертичного периода (начался 2,5888 миллиона лет назад и продолжается до сих пор).

Антропогенный фактор

Предположение, что за вымирание больших животных ледникового периода, в том числе мамонтов, ответственны люди, еще в XIX столетии озвучил британский натуралист, биолог и антрополог Альфред Уоллес (ранее, правда, он больше склонялся к версии, что причиной этому стали колоссальные физические изменения, сопровождавшие ледниковый период).

Теория вскоре обрела большую популярность. В частности, предполагается, что человек вел активную охоту на мамонтов и других крупных представителей доисторической фауны, что и привело к стремительному сокращению их популяции.

Безусловно, влияние различных климатических изменений на сокращение ареала мамонтов сторонники антропогенной теории не отрицают, но при этом придерживаются мнения, что именно активная охота сыграла ключевую роль в исчезновении этих млекопитающих.

В пользу этой точки зрения сотрудники Калифорнийского университета в Беркли и Университета штата Пенсильвания в 2009 году привели результаты проведенного ими масштабного исследования: ученым удалось выяснить, что вскоре после того, как люди заселили Северную Америку, видовое разнообразие млекопитающих упало как минимум на 15-42% по сравнению с уровнем видового разнообразия, существовавшего в течение миллионов лет.

Кто погубил мамонтов: человек, климат или метеорит?

На мамонтов в качестве ценного источника питания, а также материалов для создания одежды, инструментов и оружия люди охотились не только в Северной Америке.

Например, согласно результатам исследования, проведенного учеными польского Института систематики и эволюции животных и опубликованного в 2015 году, роль этих млекопитающих была очень важна в хозяйстве кроманьонцев — их кости использовались для создания самых разных предметов, а также служили топливом для костров.

В том же году привести еще одно доказательство в пользу антропогенной версии смогли палеонтолог Дэниел Фишер и его коллеги из Мичиганского университета, проведя исследование химического состава 15 бивней, принадлежавших сибирским мамонтам в возрасте от трех до 12 лет.

В частности, им удалось выявить, что за последние 30 тысячелетий существования вида возраст детенышей на момент, когда матери переставали кормить их молоком, в среднем сократился на три года.

Известно, что обычно при нехватке корма, вызванной климатическими изменениями, этот возраст, как правило, наоборот, увеличивается. В связи с этим ученые пришли к выводу, что именно нагрузка на популяцию, вызванная охотниками, послужила причиной акселерации и раннего перехода на самостоятельный поиск пищи.

Еще одно неожиданное открытие, которое может свидетельствовать о влиянии человечества на вымирание мамонтов, совсем недавно удалось совершить команде зарубежных ученых в Сибири — об этой экспедиции рассказывает новый проект Discovery Channel «Сибирь: ДНК ледникового периода».

В Якутии исследователи обнаружили большое количество останков животных, населявших эти земли в то время, в том числе мамонта, шерстистого носорога и пещерного льва. Одной из важных находок стал скальп мамонта.

«Это действительно необычный фрагмент. Самое интересное в том, что он не выглядит, как будто его оторвали. На мой взгляд, скорее, форма его краев говорит о том, что его отрезали, — делится один из участников экспедиции Дэниел Фишер. — За всю мою жизнь я не видел ничего подобного».

Ученый предполагает, что это дело рук человека, жившего в ледниковый период: снимая скальп с мамонта, тот мог получить доступ к мозгу животного, который содержал около пяти килограммов белка — по тем временам этого количества было достаточно, чтобы прожить две недели. Дэниел Фишер считает, что эта находка — одно из свидетельств воздействия людей на судьбу мамонтов.

Перенестись в эпоху существования этих доисторических животных, узнать больше о флоре и фауне того времени, а также познакомиться с мнениями ведущих ученых, включая всемирно известного генетика и молекулярного инженера Джорджа Черча и сотрудницу лондонского Музея естественной истории, палеонтолога Тори Херридж, о вымирании и перспективах возрождения мамонтов можно в программе «Сибирь: ДНК ледникового периода», которая выйдет 22 мая в 22:00 на Discovery Channel.

Климатический фактор

Несмотря на популярность теории о том, что ответственность за вымирание мамонтов лежит в первую очередь на человечестве, есть множество тех, кто считает, что роль антропогенного фактора в данном вопросе слишком переоценена.

В пользу этой точки зрения приводятся доводы о том, что вместе с мамонтами исчезло немало других видов, которые не представляли для людей интереса ни в качестве добычи, ни в качестве угрозы. Прямых же доказательств того, что наши предки активно охотились на мамонтов, за все время исследований найдено было довольно мало.

Скелеты представителей мегафауны Северной Америки, обитавших на территории нынешнего штата Иллинойс и вымерших в позднем плейстоцене (0,126-0,0117 миллиона лет назад). Витрина выставки в Музее штата Иллинойс. Слева направо: гигантский наземный ленивец, мастодонт, гигантский бобр.

Основной причиной исчезновения этих животных часто называют климатический фактор — это вторая из двух основных версий, объясняющих вымирание мамонтов. Данное предположение действительно кажется весьма убедительным, учитывая, что на время существования этих животных приходились самые разные климатические потрясения, в том числе не одно потепление климата, и это не могло не оказать существенного влияния на их ареал, кормовую базу и другие условия жизнедеятельности.

Анализ всех опубликованных радиоуглеродных датировок ископаемых остатков шести видов млекопитающих, обитавших на территории Аляски и Юкона в промежутке от 18 до девяти тысяч лет назад, привел Дейла Гатри из Института биологии Арктики к выводу о том, что главную роль в вымирании мамонтов сыграли изменения в рационе, связанные со сменой растительности, вызванной климатическими сдвигами.

К тому же в целом мамонты исчезали постепенно (в отличие, например, от своих современников — шерстистых носорогов, которые вымерли за относительно короткое время, несмотря на большую численность популяции), а люди, если и сыграли в этом процессе какую-то роль, то скорее вторичную — к этому выводу пришла группа ученых из 43 научных учреждений мира, которая провела анализ митохондриальных ДНК некоторых представителей мегафауны Евразии и Северной Америки.

Впрочем, хотя антропогенная и климатическая теории зачастую и противопоставляются друг другу, немало ученых считают, что оба фактора могли сыграть сопоставимо значимую роль: так, профессор кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Леонард Полищук отмечает, что, хотя иногда эти версии и воспринимаются как альтернативные, скорее всего, их следует считать взаимодополняющими.

К слову, эколог в свое время выдвинул гипотезу, что чем крупнее вид, тем большую склонность к вымиранию он имеет. Действительно, внушительные размеры диктуют более низкую плотность расселения популяции. В случае же с мамонтами, ареал которых сокращался множество раз, этот фактор действительно мог сыграть значимую роль в ускорении их исчезновения.

Космическая теория

Несмотря на то что большая часть научного сообщества склоняется к одной из двух вышеназванных теорий, есть и другие занятные предположения о причинах вымирания мамонтов. Самая известная из них — падение большого метеорита.

Так, в 2007 году американским ученым удалось найти восемь бивней и костей этих животных с пробоинами от частиц космического тела (большая их часть была обнаружена на Аляске, а один череп нашли в Якутии). Исследователи выдвинули предположение, что эти следы могут быть свидетельством столкновения Земли с метеоритом.

В пользу этого говорит тот факт, что на всех найденных образцах пробоины были только с одной стороны — вероятно, обращенной в сторону эпицентра взрыва. В свое время это породило теорию о том, что именно метеорит послужил катализатором вымирания мамонтов.

Однако у большинства ученых она вызвала сомнение, учитывая, что предполагаемое столкновение, как показал анализ, произошло примерно 30-34 тысяч лет назад, а мамонты вымерли гораздо позже.

Однако в 2012 году группа других ученых исследовала десятисантиметровый слой отложений в мексиканском озере Куицео, который в высокой концентрации содержал в себе микрочастицы ударного происхождения, а еще слой частиц древесного угля, который образуется при лесных пожарах. Ученые предположили, что этот слой отложений — свидетельство столкновения с кометой или астероидом.

Причем хронологически он совпадает с последним по времени событием Хайнриха (циклические изменения в составе донных отложений, которые часто связывают с быстрыми изменениями климата): оно как раз выпадает на поздний дриас, на который и приходится вымирание мамонтов. Впрочем, хотя это исследование и добавило веса метеоритной теории, все же многие до сих пор считают ее довольно маргинальной.