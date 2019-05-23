«Грязная» нефть России обходится все дороже 23.05.2019, 14:30

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В трубах «Дружбы» все еще содержится до 9 миллионов баррелей некондиционного сырья.

В первых числах мая по нефтепроводу «Дружба» в Беларусь стала поступать первая кондиционная российская нефть, якобы соответствующая всем международным нормам и стандартам, что ознаменовало её прокачку на Мозырский НПЗ, с предварительной выкачкой “грязной” нефти в резервуары российского ЛПДС «Унеча», пишет украинский блогер «Злой одессит» для inforesist.org.

Тогда сообщали, что с 10 по 11 мая начнется ограниченная поставка нефти в Европу, и “Дружба” заработает так, словно и не было никакого недоразумения с хлоркой вместо “черного золота” в трубах.

Тогда я навскидку прикинул, во сколько подобный простой может обойтись России, с учетом того, что экспорт в данном направлении прекратился с 19 апреля.

За 20 дней простоя РФ недопоставила бы 14 млн баррелей нефти, помимо которых около 9 млн баррелей оказались “грязными”. Грубо говоря, убытки только на нефти, а не на очистных, ремонтных и прочих работах, составили бы $1,4 млрд. Но, опять же – составили бы…

Дело в том, что по состоянию “на сегодня” нефтепровод “Дружба” по-прежнему не функционирует и прокачка нефти в Польшу и Германию не осуществляется. Причиной тому оказалось наличие в нефтепроводе все той же “грязной” нефти, которую до сих пор не вытеснили, хотя рапортовали об этом ещё в начале мая.

На сегодняшний день, по имеющейся информации, в трубах все ещё содержится до 9 млн баррелей некондиционного сырья, стоимость которого превышает $600 млн.

Таким образом к тем 9 млн баррелям, которые “грязные” и тем 14 млн недопоставленным, которые имели бы место быть, если бы “Дружба” заработала бы 10-11 мая, сегодня стоит уже прибавить около 8,5 млн баррелей, которые недопоставили с 10 мая по 22 мая, а это — более $566 млн.

Если просуммировать все эти данные, даже без учета ремонтных и профилактических работ, а в будущем, возможно, ещё и судебных исков, но с учетом изменения цен на рынке нефти, то мы с вами получим скромную цифру — около $2 млрд.

Между тем, говорить о том, что проблемы решатся в ближайшие дни, не приходится и, судя по всему, настоящие проблемы у России ещё только впереди. И это без учета загаженного нефтепровода “Дружба”, чье содержимое неспешно, но уверенно влияет на внутреннее состояние труб.