«Продолжим молчать - Беларусь станет страной пенсионеров, которым не из чего платить пенсию» 8 23.05.2019, 14:09

2,360

Уровень жизни в стране падает.

В Минске прошёл координационный совет женской сети профсоюза. На встрече активистки обсудили развитие женского лидерства в регионах, а также социальные и трудовые проблемы, с которыми им приходится сталкиваться, пишет сайт praca-by.info.

«Мы стараемся активно развивать горизонтальные связи. Вместе с женщинами из Бреста ездили в Новополоцк и Оршу», - рассказала активистка женской сети РЭП в Бресте Ольга Шутова.

— Поездки в другие регионы в рамках сетей очень важны. Мы перенимаем опыт коллег, узнаём как обстоят дела с правами трудящихся в других городах. Это всегда возможность и стать сплоченнее и получить новые знания.

Выступая перед присутствующими исполняющая обязанности председателя профсоюза и координатор женской сети Зинаида Михнюк рассказала, что женская сеть РЭП была создана в день Всеобщей декларации прав человека — 10 декабря. Она отметила, что эта символическая дата вдохновляет на борьбу за равноправие и достойную жизнь.

– Мне приятно отметить, что на национальных встречах всегда есть новые люди из разных регионов. Это значит, что женская сеть не теряет своих позиций и продолжает развиваться.

Женщины как никто чувствуют на себе, что уровень жизни падает. Если мы сейчас не начнём борьбу за то, что бы в стране были высокооплачиваемые рабочие места, то большинство молодежи эмигрирует. Беларусь станет страной пенсионеров, которым не из чего платить пенсию.

Все присутствующие согласились с тем, что необходимо начинать компанию по возвращению отпуска по уходу за ребенком в страховой стаж.

Мы также хотим сфокусироваться на работе с трудовыми коллективами. К нам часто приходят люди, состоящие в профсоюзах ФПБ и не знающие как выйти и вступить к нам. В последнее время в профсоюз участились обращения, например, из сферы торговли. Значительная часть из пришедших за помощью женщины и потенциальные лидеры. И наша задача — дать им знания и поддержку, - сказала Михнюк.