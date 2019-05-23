Лидер ДВК Казахстана: Не жалуйся на народ – веди его за собой 1 23.05.2019, 14:21

Мухтар Аблязов

Фото: Facebook

Объясняйте, мотивируйте, вдохновляйте.

Об этом в «Фейсбуке» написал лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана», экс-министр энергетики, индустрии и торговли Мухтар Аблязов:

«Ребенок в волчьей стае станет волчонком. Чтобы стать человеком, ему нужно жить среди людей. Хищник, рожденный и выросший в клетке, где до этого выросли несколько поколений его предков, попав в неогороженный мир, будет беспомощным. В особенности, если у него подпилены зубы или подрезаны крылья. Такой хищник может показаться своим сородичам нелепым и трусливым. Это было бы несправедливым. Потому что они — порождения разного опыта, разных условий.

Если годами находиться в темноте или обездвиженным, то можно ослепнуть или утратить двигательную способность.

В комментариях часто встречаются выпады против казахского народа. Что вот, мол, он какой-то не такой, какой-то неправильный народ, из-за этого мы все находимся в... там, где находимся.

Человек, который родился и вырос в свободном обществе, скорее всего, будет свободным человеком. И наоборот — если вы родились и выросли в условиях диктатуры, дух свободы у вас будет сломлен. Вы даже не будете толком знать, что это такое — свобода. И в чем ее ценность. Как сказал Маугли, человек, выросший среди животных в джунглях, когда увидел сокровища: «Зачем все это? Разве это можно есть?»

У ныне живущих казахстанцев практически нет опыта свободы. Не успев выйти из советского тоталитарного строя, мы оказались в назарбаевской диктатуре. У казахстанцев нет свободного доступа к информации. Очень немногие бывали в свободных странах, чтобы иметь возможность сравнить жизнь у нас и у них.

Наш народ не глупый, он ловко одураченный и замороченный. Наш народ не трусливый и слабый, он ослабленный и травмированный.

Вы — не такие? Прекрасно! Значит, ведите за собой остальных. Станьте примером, станьте лидером. Объясняйте, мотивируйте, вдохновляйте. Действуйте, одним словом.

Жалобы на то, что народ у нас якобы «не тот», не продвинут нас ни на шаг. Не та у нас политическая система. И чтобы ее сменить, нужно действовать».