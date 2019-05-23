Украина обетованная Игорь Яковенко

23.05.2019, 14:45

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Игорь Яковенко

Две страны использовали эту идею – и у обоих получилось.

Сразу после инаугурации Зеленского мне позвонил старший сын и сказал три важные для меня вещи. Во-первых, он сказал, что горд тем, что наша фамилия оканчивается на «ко». Вот это обращение к 60 миллионам украинцев - это очень сильный шаг. Шаг не только в сторону сборки украинского народа, но и в сторону попытки превращения Украины в страну обетованную. Есть две страны, которые использовали эту идею – земли обетованной – в качестве национальной идеи: Израиль и США. И у обеих это получилось. Зеленский сделал заявку на то, чтобы Украина стала третьей такой страной: европейским Израилем или европейскими Соединенными Штатами.

И второе, что сказал мне мой сын, послушав инаугурационную речь Зеленского – что он бы поехал в Украину. Он успешный программист, работал по контракту и с американцами, и с австралийцами, и с казахами и он убежден, что,

если Зеленский сможет создать инфраструктуру этого приглашения, то в Украину хлынут мозги и IT–отрасль может стать драйвером украинской экономики, которая окончательно оторвет эту страну от советского прошлого и советской бедности.

Ставка на мозги против ставки на силу – это та диспозиция, при которой путинская Россия обречена на поражение.

И третье, что я услышал от своего сына, это то что я остро чувствую сам – зависть к гражданам Украины, поскольку мы все, граждане России понимаем, что человек, который является президентом России никогда не сможет сказать ничего подобного тому, что сказал новый президент Украины.

Никто не знает, сколько продлится эра украинской надежды президента Зеленского: будет она длиться десятилетия спустя после окончания его президентского срока, или закончится фиаско очень быстро, в течение нескольких месяцев. Слишком сильно сопротивление материала, слишком сильные ветры дуют ему в лицо и внутри страны и за ее пределами.

Резкий разворот Джулиани «над Украиной» напомнил разворот Примакова над Атлантическим океаном, когда российский премьер отказался от визита в США в связи с событиями в бывшей Югославии. Личный адвокат Трампа отказался от визита в Украину, «углядев» врагов президента США в окружении Зеленского. Будет ли это означать, что Трамп готов «сдать» Украину?

В Европейском Союзе замаячил возврат России в ПАСЕ, вопреки санкциям за оккупацию Крыма. Впереди выборы в Европарламент, где сторонники «прагматических» отношений с Путиным могут оказаться более влиятельны чем сейчас. Что существенно ухудшает положение Украины.

У Зеленского огромное сопротивление внутри страны. Его инаугурацию пытались оттянуть на июнь, чтобы он не мог распустить Верховную Раду. Петр Порошенко под занавес назначает своих сторонников на ключевые посты в суде и в армии, его сторонники в парламенте пытаются урезать полномочия президента. Если посмотреть географию моего блога, то около 60% аудитории – это Россия, около 20% - Украина, и еще 20% - другие страны. Так вот, большинство моих украинских подписчиков – сторонники Порошенко и соответственно противники Зеленского. И это отражает ситуацию в Украине: 73% против 24% - это в целом, а в украинской элите, в том числе в культурной элите – большинство – за Порошенко и против Зеленского. Выборы закончились, но борьба против Зеленского на уничтожение продолжается. Противники нового президента в социальных сетях повесили на свои аватарки надпись «25%» и порой их выступления позволяют сделать вывод, что им очень хочется, чтобы у Зеленского ничего не получилось. Возможно, в пылу борьбы они не понимают, что выборы закончились и теперь уже неудачи Зеленского станут неудачами Украины…

Один из самых яростных ненавистников Зеленского Аркадий Бабченко назвал нового президента Украины – «голограммой». Первые шаги Зеленского показали, что Бабченко ошибся. Я бы очень хотел, чтобы у нас в Кремле завелась такая «голограмма».

Два слова о скептицизме и о моем «наивном оптимизме». Предвижу вопрос: зачем я так радуюсь за Украину? Неужели не понимаю всю неопытность Зеленского, не понимаю, что шансы Украины стать «Землей Обетованной» не слишком велики. Понимаю, и знаю, что позиция мудрого скептика всегда выигрышна. Но я вспоминаю Вернадского, кстати основателя и первого президента Академии наук Украины в 1918 году. Он создал учение о ноосфере, «сфере разума», которая может стать ведущей силой на планете. Полагаю, что уже сегодня вокруг Земли формируется «опинионсфера», то есть сфера общественного мнения, сфера общественных настроений, которая обладает мощным воздействием на ситуацию в мире. Эти волны общественного настроения не знают сегодня государственных границ, и если идет волна скепсиса, то политик обречен, а если его поддержать волной надежды, то у него появится шанс. Я хочу чтобы у Зеленского и у Украины появился шанс.

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