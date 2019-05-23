На карте Европейских игр в Минске неправильно изобразили карту Израиля
- 23.05.2019, 14:57
Страна изображена без Иудеи, Самарии и Голанских высот.
На официальном сайте II Европейских игр, которые пройдут 21−30 июня в Минске, стали появляться ролики, представляющие страны-участницы, их достижения на I Европейских играх, которые прошли в Баку в 2015 году, а также на Олимпиадах. С роликом, представляющим Израиль, не все так просто, сообщает newsru.co.il.
Израиль изображен на карте без Иудеи, Самарии и Голанских высот. Надпись «Шалом Исраэль» сделана буквами ивритского алфавита, однако слева направо.
Министр спорта Израиля Мири Регев сказала, что она намерена обратиться к президенту Беларуси.
В интервью Ynet она сказала:
— При всем уважении к оргкомитету Европейских игр, он не будет определять границы государства Израиль.
Видео с представлением Израиля было размещено на официальной странице II Европейских игр в Фейсбуке. Сейчас оно недоступно, сообщает tut.by.
Министр добавила, что ошибочные границы — грубое нарушение Олимпийской хартии и недопустимое вмешательство политики в спорт.
Она сказала, что обратится также к главе Европейского олимпийского комитета и главе МОК.