На карте Европейских игр в Минске неправильно изобразили карту Израиля 23.05.2019, 14:57

Страна изображена без Иудеи, Самарии и Голанских высот.

На официальном сайте II Европейских игр, которые пройдут 21−30 июня в Минске, стали появляться ролики, представляющие страны-участницы, их достижения на I Европейских играх, которые прошли в Баку в 2015 году, а также на Олимпиадах. С роликом, представляющим Израиль, не все так просто, сообщает newsru.co.il.

Израиль изображен на карте без Иудеи, Самарии и Голанских высот. Надпись «Шалом Исраэль» сделана буквами ивритского алфавита, однако слева направо.

Министр спорта Израиля Мири Регев сказала, что она намерена обратиться к президенту Беларуси.

В интервью Ynet она сказала:

— При всем уважении к оргкомитету Европейских игр, он не будет определять границы государства Израиль.

Видео с представлением Израиля было размещено на официальной странице II Европейских игр в Фейсбуке. Сейчас оно недоступно, сообщает tut.by.

Министр добавила, что ошибочные границы — грубое нарушение Олимпийской хартии и недопустимое вмешательство политики в спорт.

Она сказала, что обратится также к главе Европейского олимпийского комитета и главе МОК.